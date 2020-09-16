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牛角午市定食新口味$69起 土司工坊午市低至$38

消費錦囊 07:00 2020/09/16

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、牛角日本燒肉專門店：午市定食新口味 $69 起

即日起，牛角推出全新午市定食，多達18款，只需 $69 起，包括牛胸腹及新潟雞爽肉頸部的燒肉定食，多款飯麵如石鍋芝士鹹牛肉飯、牛肉壽喜燒烏冬、韓式辣牛肉拌冷麵等。另外，牛角V Walk店指定午市套餐有 7 折優惠。

優惠詳情

2、土司工坊Toast Box：午市低至$38

星期一至星期五，土司工坊Toast Box每日推出一款新加坡美食，低至$38。優惠期︰星期一至星期五，上午11時至下午3時，適用於堂食及外賣 。數量有限，售完即止。

星期1︰新加坡椰漿飯配雞扒 (原價: $54)
星期2︰星洲叻沙 (原價: $60)
星期3︰咖哩雞扒麵 (原價: $56)
星期4︰芝士雞扒撈麵 (原價: $52)
星期5︰南洋魚丸湯河 (原價: $52)
新世紀廣場食代館分店及新港中心大食代分店的星期五優惠食品為咖哩雞翼飯 (原價: $54)。

3、稻香：阿拉斯加頂級帝皇蟹 $188.8/斤

由即日起，到稻香、稻香超級漁港、稻坊全線分店食阿拉斯加蟹，一律每斤$188.8，晚市6點後就可以食到。

優惠詳情
分店地址及電話

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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