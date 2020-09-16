▲ 【理財教育】要子女學會累積財富 先教導他們5件事

在當前的經濟危機下，為子女進行理財教育顯得更為重要。從小灌輸子女正確的理財觀念，培養良好的儲蓄習慣，不但能避免子女胡亂揮霍，學會未雨綢繆，更有助培養珍惜事物的良好品格。

不少家長均認為教子女理財有難度，難以從日常生活入手，有認可理財教育講師（CFEI）就分享她的5大理財教育方針，當更包括如何教會6歲子女投資概念。

美國認可理財教育講師Bola Sokunbi 出身於經濟困難的移民家庭，自她出生起，她的母親一直堅持儲蓄，積極改善經濟狀況，令她從小就在母親身上學會理財的重要性。Sokunbi是婦女理財教育平台Clever Girl Finance的創辦人，育有一對現年6歲的龍鳳胎，她於CNBC撰文分享她的5大理財教育方針。

百萬富翁後悔沒教子女的6個理財觀念【下一頁】

1. 善用金錢貢獻社會

作為黑人的Sokunbi指，早已為子女做好心理準備，提醒他們將來或要因為其膚色而面對社會的不平等對待。

面對不公義的情況，她鼓勵子女勇於發聲，敢於行動。她認為，在個人成就以外，更重要的是如何利用金錢去貢獻社會，幫助別人。

她時常教子女「金錢就是力量」，認為透過向慈善團體捐款，支持他們的工作，就能為改善社會上的不公、幫助弱勢社群出一分力。

2. 制定預算

Sokunbi認為，制定預算是理財之中最重要的一環，因為你能夠透過制定預算，控制支出和儲蓄的金額。

她分享指，她會要求子女去購物前，根據家庭的需求制定購物清單及預算表，當到超市時，他們會專注於挑選清單上的物品，並計算所需的費用會否超出預算。

這樣能防止子女把想買的東西都放進購物車外，也能讓他們學會根據預算去購物。

3. 投資在熟悉和了解的公司

Sokunbi與一般的母親不同，她在子女6歲時就開始教他們投資。

她透過與子女一起購入他們喜歡的玩具製造公司、運動品牌及超級市場的碎股入手，向他們展示，他們可以不僅是消費者，也可是公司的小股東。

Sokunbi指，他們會每月在應用程式進行一次的投資，子女可追蹤有關股票的表現，更能透過投資他們熟悉的公司，建立對投資的概念及興趣，為他們將來在長大時自行開始投資建立基礎。

買名牌畀子女有咩影響？即睇專家分析【下一頁】

4. 學會談判

不同性別及種族之間都有收入不公的情況，而工作收入是建立財富的重要因素，因此Sokunbi會在子女長大後需要找工作時，教導他們與公司協商加薪，爭取應得的報酬。

但現時她正在教子女與她談判，例如根據日常的表現，爭取更多時間在周末時使用平板電腦，令他們學會在日常生活實踐。

5. 留意身邊人和事的影響

Sokunbi經常向子女解釋，他們身邊的人和事會對他們的財務狀況都有很大的影響。

她舉例指，如果一直與那些認為自己永遠都無法省錢、無法償還債務的人相處，或會影響到自己以同樣的方式思考，因為他們不能為你帶來正面影響，鼓勵你向目標前進。

因此，她時常鼓勵子女留意身邊的人或事對自己的影響。

責任編輯：李瑩