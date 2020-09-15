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Asia miles即將到期　唔想換機票仲有咩揀？

消費錦囊 17:33 2020/09/15

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Asia miles即將到期　唔想換機票仲有咩揀？

港人對旅遊的熱愛固然毋庸置疑，惟受新冠肺炎疫情影響，似乎今年內都想外遊都比較難。不少人有儲飛行里數換機票外遊的習慣，如果手頭上的亞洲萬里通（Asia Miles）里數即將到期，可以怎麼辦？

亞洲萬里通今年推出新安排，只要會員在每18個月至少賺取或兌換里數一次，其帳戶內里數的有效期將可獲延長。若你的里數是在2019年12月31日或之前存入帳戶的話，則維持原定3年的有效期。如果帳戶有即將到期的里數，又可以怎麼處理？

【延伸閱讀】Asia Miles里數飛甩有限期 「永續」里數新方法

延長里數有限期　需付40美元

雖然亞洲萬里通有提供付費延長里數限期服務，但是收費不菲。經網上途徑申請延長每2,000里數積分需收取40美元；經服務熱綫、即時對話或任何其他非網上途徑申請則每2,000里數積分收取100美元。

因此，若手上有即將到期的里數，目前又無心水機票的話，換其他禮品會較為划算。除了兌換機票外，你可以用里數兌換旅遊獎勵、生活品味獎勵、娛樂獎勵及其他積分計劃。當中包括酒店住宿服務、家品電器、興趣班、易賞錢積分、現金券。

兌換獎賞網站

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責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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