▲ 如果股災再現 值得撈貨的4隻股份

面對股災式跌市時，假如大家以前在升市時沒有買貨，又或者手上仍有資金，跌市就是提供折扣入貨的時候。

2. 趁調整買入

指數ETF

最簡單就是買指數基金。近日市場上推出了幾隻恒生科技股指數ETF可以考慮，但是記得先看NAV再買，股價如高過NAV逾2%就不要買。

港股：京東及阿里巴巴

另外，京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 之前分別寫是值得收集的對象。京東第二季的收入為2,011億元人民幣，按年升33.8%。在非公認會計準則下的經營利潤和歸屬於普通股股東的淨利潤為56億元及59億元，按年分別升75%及66.1%。第一季業績也很好。京東股價在公布第二季業績後由240元水平抽升至高見337.2元，升幅有4成。如果之前覺得升得大急不想追，跌下來正是機會。還有上期提及的幾隻SaaS股都是長綫具增長潛力，調整可慢慢儲貨。

美股：Square及Twilio

美股普遍升幅較港股強勁，除了較出名的，以下幾隻是較少人留意，但又值得股災時買入的股票。

Square（美：SQ）是一家電子支付公司，在疫情及疫後，美國的電商普及程度相信只會有增無減。公司今年上半年的收入按年增長55%至33億美元。在第二季增速強勁，按年升64%。旗下的CASH App增長是推動引擎，不單可用來支付，也可以投資Bitcoin、股票，亦有小額貸款的新功能。單在第二季，CASH App的收入達12億美元，按年增長361%。

▲ Square（美：SQ）是一家電子支付公司

Twilio（美：TWLO）業務是透過提供雲端應用程式和API，讓第三方使用旗下應用程式或網站，促成網絡版聊天和短訊、電郵管理、語音電話和帳戶登入認證等各種功能。公司客戶包括叫車公司Lyft及共享平台Airbnb及Netflix等知名大機構。服務除了可幫Lyft司機致電客戶，其他如處方藥物備妥的短訊通知，或是牙醫預約的應診提示電郵都可以做到。在收入模式方面，客戶透過平台每發送一次通訊交流便須付費。因此，客戶通訊交流量增加，Twilio的收入亦會水漲船高。在剛過去的一季，收入按年升46%。

▲ Twilio是一間SaaS公司。

要一提以上兩股業務模式已成形及增長快，但均未有盈利，所以出現股災有可能跌得急。但美股好在可買1股，可分多注買。

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【原文︰假如再出現股災 應做的兩件事】（收費文章）