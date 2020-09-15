▲ 如果股災再現 坐穩一直持有優質股有冇錯？

美股近日從高位急跌，港股同樣遭到拖累，很多人心中已泛起一個令人心中生畏的疑問──股災式暴跌會重來嗎？假如，真的再來一次，你應該如何作出反應？

1. 坐穩一直持有

「2000年科網泡沫再度重臨」，這是市場上部分人的觀點。無可否認，美股尤其是納指自今年3月見底後升得十分急勁，但不少股份能升，甚至超越之前的高位，是有第一及第二季的業績支持作為引擎，不是如2000年般純炒概念。

V形反彈後調整屬正常

美股尤其是FANNG股大家都耳熟能詳，又或者是之前寫過的新興電商股Shopify（美：SHOP）或程式廣告股The Trade Desk（美：TTD），升近倍或逾倍好平常。巨無霸亞馬遜（美：AMZN）由1,626美元升至3,580美元水平，過程中無重大調整。當大家享受過奇迹式的V形反彈後，卻不容許股價出現修正，應該是投資理念有錯。

筆者並非說不會出現股災，但距離上次世紀股災只隔數月，哪隻股份有價值，疫市中都有爆發式增長相信大家都心中有數，在如此背景下，斷崖式跌市再現，除非屆時有新的不可抗力因素觸發恐慌。

很多公司剛剛才公布半年業績，優劣是已經知道的，有幾受疫情打擊亦有一定估算。股災會否出現？不知道。因為擔心而去沽出具長綫價值的股票絕不是明智抉擇。

優質股應否清倉？

關於投資，近日有一則網民熱話，有暖男5年前為求婚，盡沽60手騰訊 （00700） ，結果少賺2,300萬元，「哭成淚人」。大家將沽騰訊求婚當趣聞閒談時，不妨問問身邊朋友有哪個未買過騰訊，又有幾多個有大豐收？暖男例子其實不罕見，騰訊在2018年升至470元時無限風光，大行唱好500元無難度，但之後大股東配股，股價一路插水到250元水平，人人棒打落水狗，股王變垃圾，相信跌途中不少人也下了車。騰訊現在股價處500元水平，近月造出的歷史高位是564元。

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再提一次，如果大家擔心股災，也不要忘記股災後的反彈吧。相信沽後無買回一直在悔懊中的大有人在。因此，持有優質股的人應該繼續持有。筆者不反對捕捉時機，但也不要清倉。沽出一部分亦不是純為避險，而且萬一遇上股災，也有資金去賺取超額回報。

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【原文︰假如再出現股災 應做的兩件事】（收費文章）