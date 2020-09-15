▲ 【理財學堂】股票群組伏味濃 4個方法保護自己免墜騙網

假如有瀏覽財經類社交媒體或使用即時通訊群組習慣的話，會發現近來湧現了一大比被俗稱為「微信女」或「股票谷」的群組，邀請對股票投資有興趣的用戶加入，有說這些群組（下稱「股票投資群組」）大部分都是騙局，更有用戶因而投資失利損失慘重。

到底這些「股票投資群組」是如何運作？用戶有何方法自保？

這些「股票投資群組」如何運作？

大部分都會藉「微信女」（背後可能是男性）透過不同途徑例如社交媒體，招攬股民進入她們的WhatsApp、Telegram或者WeChat群組，然後從中挑選喜歡聽貼士的股民，再獨立聊天。

用戶（受害人）進入群組後，會有自稱「老師」或「助理」的人私下聯絡，了解他們現有持倉、投資金額、投入程度等信息，受害人亦只能透過私下信息向騙徒發問或提出質疑。

起初，群主會向用戶（受害人）推介一些較大型的股票，令他們獲利，搏取他們的信任。

其後，會再推介個別細價股，在受害人大額買入後「散貨」，導致股價暴跌，令他們蒙受巨額損失，而群組亦隨之解散，令受害人難以追究。

如何識別細價股陷阱？

要識別這類高危莊家股，可留意以下特徵：

1.小型股/創仔為主，股價一直低迷；

2.平均每日成交疏落，約幾百萬；

3.原因不明地突然抽升創歷史新高；

4.股權高度集中，貨源歸邊。

若不幸受騙 可追究法律責任嗎？

「股票投資群組」騙局可能涉及觸犯兩方面法例。

1.以人為因素操縱股價，令股價上漲或下跌，涉及製造虛假交易，有機會違反香港法例第571章 《證券及期貨條例》；

2.發佈虛假消息或牽涉股價的真假敏感資料，包括假扮知名人士、冒充傳統媒體等，均屬詐騙行為，其他同夥均涉及串謀詐騙等罪名。