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Netflix韓式喪屍片《#ALIVE》全球大熱　劉亞仁與朴信惠教你一定要活下去的4大關鍵

博客 16:20 2020/09/15

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韓式喪屍片《#ALIVE》，由劉亞仁及朴信惠合演在喪屍群中拍住上殺出重圍的倖存者，Netflix上星期二甫上架即攻佔全球35國排行榜No.1。

如果有金屬疲勞、抗疫疲勞，那麼大家應該都有喪屍疲勞，事關近年喪屍電影或劇集愈出愈有。韓國更儼成「喪屍片專業戶」，因疫情而一度延推的《屍殺半島》仍熱烈上映中，另一套韓式喪屍片《#ALIVE》，Netflix上星期二甫上架即攻佔全球35國排行榜No.1，由劉亞仁及朴信惠合演在喪屍群中拍住上殺出重圍的倖存者。

全片強調「一定要活下去」的訊息，就似為活在疫情陰霾下的你我他打打氣。

劉亞仁與朴信惠日前接受Netflix的快問快答訪問，笑說即食麵是迎戰末日的必備食糧。

由韓國新銳導演曹日亨編導的《#ALIVE》，在韓國比《屍殺半島》更早登上大銀幕，改編自荷李活編劇Matt Naylor的劇本，原名為《#Alone》。劇情講述首爾突然有不明病毒快速傳播，感染者全變成吃人喪屍，電競好手兼宅男吳俊宇（劉亞仁飾）獨留在家打機時發現屋外腥風血雨，極力抵禦想從外闖入的喪屍群，缺水少糧孤軍奮戰20日，正想走上自盡絕路之際，被對面大廈另一位倖存者金宥彬（朴信惠飾）用鐳射筆所救。

俊宇正想走上自盡絕路之際，被對面大廈另一位倖存者金宥彬用鐳射筆所救。

他倆如何在沒有互聯網、不能打電話的情況下逃出生天？以下是他們末日求生指南4大關鍵：

①善用電競玩家戰略
俊宇是電競好手，全片營造的世界就像一場喪屍末日生存遊戲，他為了對付移動速度如常人、聽覺及視覺正常、保留生前生活技能的喪屍，要運用打機戰略如出外收集物資及生存工具來求生，加上片中運鏡、畫面呈現如電玩格局，令觀眾有一種看主角正在玩生存遊戲的錯覺。

宅男吳俊宇雖僥倖逃過死劫，卻要面對喪屍突襲及物資短缺等問題，影片上半部由劉亞仁一人大演獨腳戲。

②保持聯繫打卡可救命
由於俊宇定期於社交網站更新狀態，才讓救援隊知道他仍倖存，並且透過發帖的IP地點找到其確切位置提供營救，政府遂呼籲其他倖存民眾也要主動上傳求救訊息至SNS，原來「打卡」可救自己一命！

被迫「居家隔離」的俊宇定期於社交網站更新狀態，讓救援隊知道他仍倖存而提供營救。

③勿倚賴高科技
不像《地球末日戰》（World War Z）、《屍殺列車》、《屍戰朝鮮》等有宏大題旨的喪屍片，本片只是小品製作，主角並沒有上山下海跑遍全世界，為了解開喪屍病毒之謎繼而拯救世人。

全片場景、人物超簡單，只集中男女主角所居住的屋苑，從沒解釋病毒從何而來，他倆跟我們一樣只是普通人，當末日來臨無法知道事件真相與來龍去脈，只能靠電視、網路新聞得知外界有限資訊，就是這種貼地的設定更能讓觀眾感受到喪屍末日的真實感。

當斷電斷網時，所有高科技產品都變成廢物怎麼辦？俊宇教大家利用3.5耳機插頭自製天綫，將手機改造成無綫電收音機以收聽緊急災難廣播，可是他搵勻全屋，發現所有耳筒都是無綫藍牙！

曾是攀岩好手卻因一次意外而患上畏高症的金宥彬，擁有不少人在野的求生知識。

④抱持堅強意志活下去
走過絕望低谷的俊宇及宥彬，在被孤立的狀態下，設法透過無綫電對講機溝通，彼此激勵下而重拾「一定要活下去」的堅強意志，終憑互助合作攜手竭盡所能逃脫宛如地獄的喪屍大廈。「因為你想活下去，現在才會活着。」就是全片題旨。

朴信惠逃出喪屍大廈與喪屍群決戰的武打戲，全程親自上陣，身手矯健得比劉武仁更勇猛！

Info
《#ALIVE》已於9月8日在全球Netflix上架

撰文 : 鄺素媚

欄名 : 型男玩物誌

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