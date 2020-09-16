日本最暢銷眼鏡品牌999.9銀禧紀念　結合人體力學創作最舒適的眼鏡　

▲ 日本著名眼鏡品牌999.9踏入25周年，推出銀禧系列。

去日本選購眼鏡，試問有誰沒看過999.9（Four Nines）的專櫃或店舖？品牌的店舖和專櫃遍佈全日本，適逢今年踏入25周年紀念，全新鏡架即時釋出的同時，設計上更有著嶄新突破，貫徹品牌實而不華，舒適為大的作風。

▲ 另一副S-391T型號眼鏡，全鈦金屬製造，鏡臂上一樣有菱格紋。（$4,480/攝影：黃建輝）

日本眼鏡市場非常龐大，孕育出很多優秀的眼鏡品牌和職人，當中又以999.9位列神級位置，它和一般傳統職人如泰八郎等所創立的眼鏡品牌不同的是，品牌於25年前由4位資深的眼鏡同業所創立，本著社會責任來設計眼鏡，在構思時圍繞著以下兩個問題出發：包括將來自己想創作甚麼模樣的眼鏡？想為客戶提供甚麼模樣的眼鏡？集結了所有想法才動手落實去做設計，所以每一副能夠推出市場的眼鏡，都可以說是集人體力學研究和生產科技的結晶。

難得的是多年下來，999.9仍然不斷開發出嶄新的眼鏡鉸鏈和款式，例如經專利註冊的著名「逆R鉸鏈」等，就正好說明品牌的名字雖然靈感來自999.9純金，再怎樣努力也有0.1不足的部分，而這0.1正是品牌將來所追求的目標。

適逢品牌今年踏入25周年，當然少不得推出銀禧系列，以示在眼鏡設計和造工上再向前邁向一大步，例如將招牌式的「逆R鉸鏈」隱藏、將acetate鏡框素材做到超薄效果、甚至為了避免佩戴者是「大近視」（高度近視鏡片呈弧狀），眼架前圈以+300面彎設定，令鏡架前圈不會出現外翻等，這些在肉眼上看不到的微細細節，都令到佩戴999.9眼鏡的男女，可作長時間的佩戴而不會感到負累或不舒適。

▲ 999.9銀禧系列眼鏡。（$4,480/攝影黃建輝）

▲ 為25周年而設的菱格紋。（攝影：黃建輝）

東西合用

對於佩戴眼鏡的人士來說，都會懂得日本製的眼鏡專為亞洲人面形而設，所以日本眼鏡品牌要打開西方市場，必須要吻合歐美人士面形鏡框不可，這個S-390T型號就是999.9縱合歐亞人面形數據而得出的設計。

鏡框鼻樑稍為加寬和加長，務求一次過適合東西方人的面型，鏡框的正面由纖薄的鈦金屬製造，而逆R鉸鏈則隱藏著，效果如像入榫般再加上螺絲，令鏡框有極高的穩定性，有一點花巧的鏡框兩端出現了菱格紋，這菱格紋正是為今次25周年而設的圖案，圖案點到即止，可說是品牌鮮有的花巧作品。

▲ 用上8MM腸料炮製的鏡框。（$3,880/攝影：黃建輝）

▲ 隱藏式鉸鏈，鏡框板材更打磨成表面光亮，入面磨砂的效果。（攝影：黃建輝）

加料炮製

日本職人品牌的眼鏡大多採用較厚的鏡框，這一回999.9亦作出新嘗試，鏡框選用8mm厚的一件過acetate板材，與幼身的金屬鏡臂成對比，而鉸鏈方面則隱藏於塑料內，插入式的鼻托加強了穩定性，據聞整個鏡框能承受20磅的拉力，屬非常耐用的設計。

▲ 超薄膠框厚度只有3mm。（攝影：黃建輝）

▲ 999.9招牌式的逆R鉸鏈。（攝影：黃建輝）

▲ 鏡臂末端有著只在今次銀禧系列出現的條紋和5年前首次出現古樸風格的七寶紋。（攝影：黃建輝）

超薄膠框

一直以來鏡框無論是用上acetate或賽璐珞，鏡框都會有一定的厚度，但今次推出的這個膠框，在生產時通過前表面和後表面進行切割而造出的厚度只有3mm，幾乎可以和金屬鏡框看齊，因此，可能是世界上最纖薄的膠框也說不定。

大家不要小覷這個纖薄的鏡框看似沒甚睇頭，前文提到因為通過前表面和後表面進行切割，所以前端可使逆R鉸鏈發揮最強效用。此外，在外觀上，鏡臂末端acetate內隱藏著條紋和源自品牌20周年時首次出現的七寶紋徽號，做出簡單而又不失設計細節的代表作。

▲ 25周年復刻眉框。（$3,780/攝影：黃建輝）

▲ 999.9只此一家的逆R鉸鏈，留意螺絲鑲嵌了鏡框裏，此舉可以減輕眼鏡開合時的負荷，不會出現爆膠的情況，由此可見品牌非常著重人體工學的開發。（攝影：黃建輝）

改良版復刻眉框

這個名為M161型號的眉架，是基於品牌其中一個最受歡迎的M160眉架衍生而來，鏡框形狀參考Ray-Ban同類型的Club Master款式。但細節位和造工當然比Ray-Ban更出色，例如鏡框中央的鼻樑金屬位置加厚了，令受壓位置得以平均分布。

此外，鏡框和鏡臂以逆R鉸鏈連接外，螺絲亦可見鑲嵌於鏡框中，有著此舉就是避免到鏡框經長時間開合出現「爆膠」的情況發生。而這個系列的鏡框都刻意造出帶6.5的微彎弧度，避面鏡框佩戴久了或裝嵌上深近視鏡片而出現外翻。

▲ 入門版膠框。（$2,380/攝影：黃建輝）

簡約入門版

這個acetate鏡架可以說是今個銀禧系列的入門版，設計簡約，將多餘的細節完全去蕪存菁，雖然鏡框上的部件極盡減少，但品牌的舒適度仍然能夠保持，而且售價亦下調不少，目標市場顯然而見是針對新生代消費者而設。

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