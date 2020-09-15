【Staycation】酒店房客弄髒房間付3000元清潔費？ 5種酒店額外收費一覽

▲ 【Staycation】酒店房客弄髒房間付3千元清潔費 5大酒店額外收費一覽

疫情持續難以外遊，想放鬆一下，就有「Staycation」的出現。不少港人都選擇到酒店「Staycation」度假，或相約朋友慶祝紀念日及生日。早前網上流傳一條影片，半島酒店有一間房間在客人舉辦派對過後，滿佈污漬及垃圾。據稱涉事房客其後需付3,000元作清潔費用。除了清潔費外，酒店還有哪些額外收費？

「Staycation」想玩得開心又盡慶，入住時應先了解酒店的入住條款，了解不同情況下的收費，以免在退房時才發現有額外收費，超出原定的預算。以下為酒店5種常見的額外收費，收費方式及費用按不同酒店的政策各有不同。

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1. 設施損壞或清潔費用

酒店會在客人入住時，向客人收取房間按金，一般為500元。如在客人退房時，酒店發現房間有任何毀壞、損失或客人使用任何額外消費（例如客房服務等），酒店會從房間按金扣除，或根據設施損壞的程度，要求客人負責相關的維修及清潔費用。

2. 吸煙清潔費

除了因弄髒酒店房間而要繳付清潔費外，在非吸煙酒店房間內吸煙，也會被酒店收取1,500元至3,000元不等的吸煙清潔費用，以用作清除酒店房間內的煙味。

3. 超出入住人數附加費

不少酒店的房種均有設定特定入住人數，如發現超額入住，即俗稱「屈蛇」的情況，根據酒店政策，或會向客人收取附加費。如登記入住時已表明會有超出入住人數的情況，部分酒店會豁免每間房間1位小童的超額入住附加費，並會額外提供一張摺疊床及一套用品。不過，如超出過多的特定入住人數，酒店或會保留拒絕客人入住，甚至要求客人離開的權利。

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4. 提早入住/延遲退房

各酒店均有指定的入住及退房時間，如有需要提早入住或延遲退房，部分酒店會因應酒店政策或房間供應，而向客人收取附加費用，如所要求的入住或退房時間與酒店原定的時間的相差太多，所需繳付的附加費或可相等於一晚房價。

5. 迷你酒吧

一般酒店房間內均會設有迷你酒吧，提供水、汽水及酒等飲品。部分酒店房間的收費是包括免費享用迷你酒吧的飲品，部分則會定明哪些飲品免費或收費。如不想因飲用迷你酒吧內的飲品而要付額外的費用，入住時宜先向酒店了解相關收費方式。

責任編輯：李瑩