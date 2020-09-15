【定期存款】人民幣定期存款一年期利息2.65厘　人民幣定存獲看好有3大原因支持

人民幣匯率走勢獲看好，敍造人民幣定期存款的話，料有利存戶賺息賺價。比較各大銀行人民幣定期存款利息，以一年期存期計，暫以年息2.65厘最高！人民幣定期存款是否穩賺不賠？有3大利好原因支持：

近數月，人民幣滙率升勢未止，連銀行的人民幣定期存款年利率亦掀起加息戰，多間銀行均調高人民幣定存利率。以一年存期計算，集友及招商永隆登人民幣高息王，存1年有2.65厘，入場費同為10萬元人民幣。

此外，甚至連印度銀行ICICI亦全面加息，旗下一年長息新報2.35厘，打入長息榜三甲列。

專家以3大主因，料高息搶存戰將持續，包括：

1.人幣資產需求旺，如內地A股及債市吸引外資流入；

2.中外業界爭相上調人幣預測，續吸引有閒資族轉投造定存；

3.本月底為季結及內地黃金周，在「雙節效應」下，令頭寸偏緊，銀行加息早作備戰。

大摩及滙豐最近把明年底在岸價兌美元的預測，齊上調至6.6後，為市面的最牛預測。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文昨亦指，已把今年底在岸價預估由七算，調升至6.9；明年底的目標價更有望挑戰6.6的新高。

顏劍文認為，人幣息差優勢明顯，要是美元持續轉弱，人幣投資是最佳的避險之選，有滙息兼收之效。