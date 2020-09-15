▲ 唔覺意就買咗？銀行點樣利用「行為經濟學」操控客戶心理

儲錢很難嗎？需要我幫忙擺佈一下你的「心理帳戶」嗎？

首先跟大家說一個故事、問2個問題：

1. 假設你提前買了一張價值1,000元的音樂會門票，可是在出門前發現門票丟了，你知道現場仍然可以再花1,000元買到同樣的票，你願意去再花1,000元再買一張門票嗎？

2. 又如果你之前並沒有提前買票，在出門前發現不見了一疊1,000元的超市現金券，你還會繼續去買票聽音樂會嗎？

我想大部分人都會在前者放棄、後者繼續，可是都是不見了1,000元耶，這理性嗎？這便是心理帳戶（Mental Accounting）在發揮作用了，原來人對同樣的1,000元會有不同的態度，並做出不同的決策行為。

知道了這個，便解釋了為甚麼儲錢那麼難，特別是當你沒有一個特定目標的時候，因為同樣的10,000元馬上花掉的話，喜悅是即時和肯定的；相反把它存起來，喜悅卻是遙遠而且虛浮的。

那銀行其實很喜歡大家儲錢，怎麼辦？幫一下大家就好了，先要求大家設求一個目標，說100,000元就好了，為了去一次歐洲豪華遊，那然後每存1,000元便有一條Progress bar慢慢向前走，歐洲的美景便會出現1/100，或者存了30,000元便會出現商務客位機票，再多20,000元，便有五星級酒店，總之就讓大家「存錢」的喜悅能蓋過「花錢」，銀行便成功了。

Commonwealth Bank的Goal Tracker是國際間一個較為知名的案例，如果大家Miss了進度的話，它會提你；如果你花了筆大錢，我看Demo還會跟你說你下個月要再努力多少才可以追回進度（夠恐怖了吧）。

其他林林總總的應用

其實利用人作出抉擇時不理性的特點，並不是銀行或金融業的專利，只是銀行間（特別是零售銀行）產品高度相似、價格分野又小，便凸顯「行為經濟學」的重要。

其他的應用還有Anchoring effect提供不全面的價格參考引誘客戶交易、利用人的慣性（Inertia）逐步轉換信用卡客戶至存款客戶再至投資客戶（哪怕價格和服務根本不吸引）、善用Affect heuristic的特點，故意在顧客發薪日前推廣貸款產品、發薪日後推廣理財產品等等。

下一次在選擇服務前，不妨想一下，銀行到底用了甚麼心理詭計令大家說「我願意」吧！

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （89） — 不自覺就買了 — 「行為經濟學」在銀行業的好示例】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。