▲ 唔覺意就買咗？銀行點樣利用「行為經濟學」操控客戶心理

eToro — 操控羊群心理的高手

首先，eToro為甚麼會自稱是Your Social Investment Network呢？是這樣的，你在eToro交易的時候，是可以清楚看到其他所有人的動態，還可以一鍵複製另一位交易者的策略，挺爽的。

那我的策略會被看到嗎？一切都是雙向的，你的交易策略不單會被看到，也同樣可能被複製，那作為小小的鼓勵，你會得到一點獎金，當然聚沙可以成塔，成為熱門模仿對象的話，收入還可以是不錯的。

那eToro為甚麼要搞這麼多呢？其實作為經紀商，不怕你買升、不怕你買跌，最怕你猶豫、思考、不買！

於是「KOL有行動了、很多人都買跌耶、我應該先花時間去研究嗎？不理了，先買好了！」

大家說人做決定的時候，理性重要，還是社會、認知和情感比較重要了？

理財創富、專注為你 — 你說就是了嗎？

「理財創富、專注為你」這句恒生自2006年開始用的口號在2019年已經沒再用。我是想說「啟動效應」（Priming Effect）。

有一段很長的時間，恒生所有的廣告最後都會讀出以下這10個大字：

恒生 — 理財創富、專注為你

大家不要小看這些廣告，聽一次沒事、聽十次便會出大事，因為它會在你腦袋裏為植入一個「短路」，一想起要「理財」、「創富」，便會想起「恒生」，還會想你它會「專注為你」；走入恒生分行，大家會想起「理財」、「創富」、「專注為你」，而不是信用卡、存款、Teller哥哥姐姐。

大家又冷靜一點、想一下，恒生的投資產品比滙豐多嗎？收費比小銀行低嗎？RM們又真的比較專注為你嗎？

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【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （89） — 不自覺就買了 — 「行為經濟學」在銀行業的好示例】