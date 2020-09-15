▲ 唔覺意就買咗？銀行點樣利用「行為經濟學」操控客戶心理

今日想講一個好正經的題目──「行為經濟學」如何進入銀行業，讓大家不經意就買了。

一個渣打引用「行為經濟學」的好事例

先給大家看一下這個渣打x趙海珠的手機App demo，如果你正在留意英鎊滙率的走勢，你會選擇買還是賣呢？

我想大家就算不買、也不會主動去賣，原因是：

1. 最近所有人100%都是「買」的耶

2. 專家展望是一面倒「升」的耶

好了好了，不如大家想一下我這個兩個問題：

1. 「專家說升」這件事，為英鎊股價帶來甚麼實質支持呢？這真的算是一個「理由」嗎？

2. 「專家」說升都算了，專家是專家嘛，那其他所有人都說升又有甚麼代表性呢？

說穿了這就叫做「羊群心理」，這還有一個很好聽的英文名叫「Herd Behaviour」，是「行為經濟學」研究的範圍之一，那甚麼叫「行為經濟學」呢？

甚麼叫「行為經濟學」呢？

先看看維基怎說，Definition是這樣的：

行為經濟學（英語：Behavioral economics），經濟學的一個分支，[…] 受到心理學與認知科學的影響，探討社會、認知與情感的因素，與個人及團體形成經濟決策的背後原因。

簡單來說，就是因為人不是機器，所以人在決策的時候，並不單單受理性和客觀的事物所影響，還會受主觀的感情所驅動，而「感情」是不理性、甚至可以被擺佈的。

這在商業、尤其是金融服務業很重要，客觀的經濟環境是共享而且理性的，而銀行的產品又高度相似（不就好似買英鎊嗎？渣打請了趙海珠做代言，難道價格又會比沒有廣告的銀行為低嗎？），所以訴諸社會、認知和情感便很重要了。

專家都說買、所有人都在買，我怎麼可能不買？這不單單是訴諸「羊群心理」，還抓緊了Regret avoidance（避免後悔）的情感（這也是行為經濟學的其中一個研究範圍）。

大家想一下，其實這是超級不理性的好不好。

不過要數用「羊群心理」的高手，便要數eToro，厲害到早幾年有一篇Harvard Business Review的文章要專題說一下eToro如何擺佈人心。

看看eToro的例子，請到【下一頁】

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （89） — 不自覺就買了 — 「行為經濟學」在銀行業的好示例】