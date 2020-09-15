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【理財學堂】不信新經濟？傳統金融股你會點揀

理財學堂 00:05 2020/09/15

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【理財學堂】不信新經濟？傳統金融股你會點揀

今次新冠肺炎疫情，加速了各行各業向數碼化轉型，即使最傳統的行業，或多或少都要進行數碼化，才能夠適應新環境。從任何一個角度看，「銀行股」和「保險股」都應該算是舊經濟股，也需要向數碼化轉型。

今次疫情也加速了銀行業和保險業邁向數碼化。

保險公司vs銀行　哪個業務更安全

財務策劃師唐德玲認為，保險公司的經營模式比銀行安全得多，因為保險公司是先收保費後賠償（如果有的話）；而且有大量現金流入，等於有人給錢妳去投資；但銀行就先借錢出去，還要等債仔慢慢還，萬一其中有一兩單大型貸款出事，就做更多生意也補唔番。

所以，單是這種經營模式，就足以令保險股成為優先的板塊考慮。而經歷過今次疫情，更發現保險公司的經營模式「可愛」。

要知道，保險公司的產品，其實很多都是長年期的。即是客人今日買了一份保險，可能要供款10年或以上，即是說，今日保險公司賣出一份單，就幾乎保證了未來10年的收入。

當然，保戶也有機會斷單，這就要看該保險公司的『續保率』。如果平均有9成的話，即是今日賣出的保單，如果年繳保費是2萬元的話，我們便可以估算，保險公司未來10年，每年仍然可以從這個投保人身上收到至少18,000元的續保保費。

現存客戶可撑保險公司渡難關

友邦公布業績，很少着墨舊保單，只會集中講今年新簽的保單價值。因為每年做多少新生意，是為未來的收入鋪路，當然十分重要。

換個角度看，以今時今日的環境，在疫情之下，要做新生意真的百般艱難。但如果有一個堅實的基礎，即是已累積了大量「舊業務」的保險公司，確實可以頂一段長時間，友邦正正就是這類公司！

但銀行剛好相反，在經濟困難時，試問有哪個敢借錢出去？如果銀行不借新錢，舊錢借了出去又收唔番，業績又怎會好？

欄名 : 理財學堂

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