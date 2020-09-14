▲ 【理財學堂】股市悶局 大戶吸納通脹掛勾債券有何啟示？

港股今日交投淡靜，恒生指數全日升136點，收市報24640點，升市主要由幾隻重磅科技股（ATMX）：阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）及小米（01810）帶動。

獨立股評人胡孟青撰文指，全球市場一片沉悶，似是屏息靜氣地靜待大事的發生，但樂觀情緒卻又未消散。資金流向有其指標，即使過去兩星期環球股市，尤其是科技股的走勢變得波動，但過去一星期仍然有逾30億美元資金正流入股票，是多項資產之中最多。這個數字證明了甚麼？

調整後低吸撈底之說，其實仍然是大有市場。

大戶吸納通脹掛勾債券

繼續有大量資金從貨幣基金流出，反映市場根本未到避險階段。更甚者，央行大量資金投放入金融體系內，嚴重拖低了回報，貨幣基金似乎已變得食之無味，棄之亦不可惜。

有趣的反而是持續有大戶吸納通脹掛勾債券，與中央銀行沒有通脹壓力之說完全有分歧。

胡孟青引述早前一篇報道指，橋水對沖基金的風險配置策略，按不同資產的風險做調配，但由於主權債的利率跌至近乎零，對沖功能漸見失色，利率回報亦近乎零，該策略已改為配置於通脹掛勾債券及黃金。

弱美元是風險資產的推手，或者這亦是正面消息充撑的因素所在。

日前，歐洲央行不單止上調經濟增長預測，更暗示不太介意歐元走強，相對效應之下，弱美元始終仍然要繼續弱下去。