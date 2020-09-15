▲ 【虛擬銀行】虛擬銀行攻勢強勁 但核心問題未解答 點解市民一定要用？

虛擬銀行都講咗好耐，到今年多間虛擬銀行就真係正式開業，畀市民申請開戶喇！不過可能撞正疫情嘅關係，虛擬銀行唔係太多人關注，又或者經濟唔好，市民關心幾時有工開仲好。既然有幾間虛擬銀行正式營業，積臣問一問，有幾多人係已經開咗戶口呢？或者打算開呢？

虛擬銀行推展普及金融

幫大家recall一下memory先，金管局總共發出8張虛擬銀行營運牌照，而現時正式營業嘅有5間，包括眾安銀行（ZA Bank）、天星銀行（Airstar）、匯立銀行（Welab Bank）、livi Bank，同埋MOX Bank，當中眾安銀行係第一間開業嘅虛擬銀行，可以早着先機。5間虛擬銀行嘅身世，積臣唔多講，大家想知就Google吓喇！

虛擬銀行開戶優惠，按︰【下一頁】

香港作為國際金融中心，唔少國際金融機構都進駐香港，銀行分行喺香港可謂總有一間喺左近。香港要推行虛擬銀行，其中目的係要促進普及金融嘅目標，用返金管局嘅說法，係讓社會普羅大眾都可以得到基本銀行服務，以符合市民日常生活或營商資金往來嘅需要。所以，虛擬銀行不設最低戶口結餘要求及低戶口結餘收費，就係最大嘅賣點。另一目的，就係借推展虛擬銀行，推進香港金融科技嘅發展，例如各間傳統銀行就不斷改進自己嘅手機銀行APP、推出多項綫上服務，唔使要求客戶落分行搞。

傳統銀行見招拆招

大家仲記唔記得舊年年中，虛擬銀行仲未面世，傳統銀行已經陸續取消取低戶口結餘收費及最低戶口結餘要求，令好多市民驚喜萬分，之後各傳統銀行都降低或取消部分銀行服務收費，上星期滙豐銀行就出大招，直接取消26項基金服務收費。所以大家都見到，傳統銀行亦都無放慢腳步，見招拆招。

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虛擬銀行如何搶客

傳統銀行有一班穩定客源，虛擬銀行要點做先搶到客？離唔開係燒錢推優惠，例如送對新客戶現金獎、提供高息港元定期存款、扣帳卡簽帳現金回贈等，MOX Bank更打埋「有型」牌，創始成員客戶送限量版金屬扣帳卡，等畀人揸上手感覺都型過人，係咪先！當然，MOX Bank都係為咗打響口碑喇！

我相信每個香港人都會多於一個銀行戶口，積臣咁會問，唔計優惠因素，究竟有咩吸引地方令你要開虛擬銀行，或者有咩功能令你一定要用佢哋、依賴佢哋呢？積臣就暫時未見到。

虛擬銀行打得贏傳統銀行？

一般而言，好多人嘅銀行戶口主要用途都係出糧，而大部分公司會要求打工仔要開個指定出糧戶口，而好多時係傳統銀行嘅戶口。人係有墮性嘅，既然用開呢間銀行，無咩特別原因，就唔會點大改變。

而且現時正式營業既虛擬銀行都無提款卡，對於仲依賴使用現金嘅市民來講，一定係唔方便，積臣當然唔排除虛擬銀行會不日推出無卡提款功能，直接用手機就撳到錢喇！不過，縰使已經有幾間傳統銀行推出無卡提款服務，例如渣打、恒生，但積臣都唔多見人用呢！

另外，呢幾間虛擬銀行只有銀行服務，傳統銀行嘅服務，例如外幣兌換、外幣定存、金融產品服務（如基金、證券、保險）等等，虛擬銀行仲未比得上傳統銀行。加上傳統銀行有嘅係分行真人對答嘅服務，總有人覺得咁樣先至安心。

當然，虛擬銀行都只係啱啱開始，畀啲時間喇！又或者，有謂虛擬銀行唔係直接同傳統銀行比拼，兩者係相輔相成。積臣都係回歸最初問題，有無原因要令我一定要開個虛擬銀行戶口先？

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。