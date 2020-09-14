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【理財學堂】帝國殞落　致命七件事（三）

博客 16:45 2020/09/14

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【理財學堂】帝國殞落　致命七件事（三）

紛亂、戰爭，摧毁財富、安定、和平，始有創造財富之機會。今時美國、法國、德國、英國、日本，疫情未受控，此即這些以消費為經濟主體的大國，在有效疫苗未面世前，其消費群都會被打窒。

失業人便多，怕會走上如上文的倒骨牌之路。

過去30多年，社會紛亂、戰爭，只發生在落後及發展中國家，但如今則持續地發生在已發展中國家。這對他們的經濟，有很大的拖後腿作用，這又會否帶來未可名狀的蝴蝶效應。

當美國富人也要尋新桃花源（詳見2020年9月11日選股情報：新桃花源記），去避難時，在千里之外的港人，也應否居安思危，作點部署？

大亂之後必大治，一如2003年沙士一役之後樓價一直升至今，可惜在2003年5月（太古城樓價回見2,000元/呎），可知當時樓價是可先回升至97年時，可惜當時有些業主就燒了炭，見不到今日之光輝？

投資，要學點躬耕南陽的諸葛亮，只求：「苟存性命（本）於亂世，不求聞（發）達於諸候。」

投資，有時不要光看住張圖，成日想市升，也要看看世局，飛彈有機會在你頭頂飛（9月15日呀），你還想發達，而不思保本？

今時是人禍，你怕不怕特無譜？

不怕，買身家，博發達；

怕，你就知要慎，不要大買時（我持有小量舊經濟股），亦不要狂沽，因為特無譜太懂變臉之術，操控了金融市場的生死，今時還是：坐觀風雲起，夜聽芭蕉雨好了。

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撰文 : 石鏡泉

戰爭 美國 金融 經濟 疫情

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【理財學堂】帝國殞落　致命七件事（二）
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