【理財學堂】帝國殞落　致命七件事（二）

▲ 【理財學堂】帝國殞落 致命七件事

今時美國一些傳媒，近日就討論羅馬帝國亡之因。（圖四）將羅馬帝國亡之因，摩登化了，基本上是：

1.新冠肺炎使工商業被停，帶來大量失業。

2.高成本的企業崩潰，大家拼命不花錢，貨幣流速減少。

3.死撑的企業就狂借貸，但此只延緩死亡期。

4.靠高消費層而生存的服務業，會隨着高階管理層也失業而面臨結業壓力。

5.國家及州的稅收減少，政府也要裁員。

6.破產增加，銀行呆壞帳增，衍生工具炒家損手。

7.之前認為穩妥的醫療、高等教育、金融業也要裁員。

當這7件事都發生時，怎不是民不聊生？

▲ 今時美國一些傳媒，近日就討論羅馬帝國亡之因

這7件事，不光可以發生在美國，也可發生在任何一個控制不了新冠病疫的國家。

若一些國家有其他天災，如加州大山火，更易死多兩錢重（圖五）。而英歐方面，則可以因硬脫歐而使兩者均受創（圖六）。

▲ 若一些國家有其他天災，如加州大山火，更易死多兩錢重

▲ 英歐方面，則可以因硬脫歐而使兩者均受創

社會上的不穩，使到本土主義的支持者大升。

Jim Reid提出兩張圖，在2000年時，歐洲的本土主義者，只有8.5%的選票，但到2017年，已升至24.1%，近年更進一步增加（圖七）。本土主義狂，就帶來了上兩次的世界大戰。

▲ 在2000年時，歐洲的本土主義者，只有8.5%的選票，但到2017年，已升至24.1%，近年更進一步增加

美國也好不了歐洲多少。有這文章，不用看，也知是甚麼事了（圖八）。50個大城市中，有48個有暴動，長期下去，解決不了，金融市場真會視而不見？

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