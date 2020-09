【理財學堂】帝國殞落　致命七件事（一）

近日美國的一些金融媒體,不光講美股的安危,尚講到美國或西方國家的政治、體制安危。他們會引用到的是:羅馬帝國的崩潰。德意志銀行的信貸策略師Jim Reid,於今年7月,就談為何要持金,原因是,用他自己的話:

Fiat money will be a passing fad in the long-term history of money.