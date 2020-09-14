【理財學堂】帝國殞落　致命七件事（一）

▲ 【理財學堂】帝國殞落 致命七件事

近日美國的一些金融媒體，不光講美股的安危，尚講到美國或西方國家的政治、體制安危。他們會引用到的是：羅馬帝國的崩潰。德意志銀行的信貸策略師Jim Reid，於今年7月，就談為何要持金，原因是，用他自己的話：

Fiat money will be a passing fad in the long-term history of money.

（譯過來是：在貨幣的歷史長河中，狂印出來的鈔票只為小丑。）

Jim Reid提供了自1831年以來，美國的貨幣供應與通脹關係。道理只一條：

錢多，通脹升，通脹一升，就會出現息升，債券價便跌。（圖一）

而持債券者，多為富人（窮人家徒四壁，無隔宿糧），富人在通脹狂升（即是錢狂印）時刻，是會破產者，估不到？Jim Reid有圖為證（圖二）。

▲ 錢多，通脹升，通脹一升，就會出現息升，債券價便跌。

▲ 富人在通脹狂升（即是錢狂印）時刻，是會破產者

每朝之亡與高通脹有關

在中國歷史上，每朝之亡，莫不與高通脹有關。

1900年代，八國聯軍之所以能侵華，都是因為當時民不聊生。在1900年，《紐約時報》（New York Times）刊出了張列強怎去瓜分中國（圖三）。民不聊生，是亡國之因。

▲ 在1900年，《紐約時報》（New York Times）刊出了張列強怎去瓜分中國

【下一頁】