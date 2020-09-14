  • 29°C
香港時間 : 2020914日 (一) 15:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【理財學堂】存款到虛擬銀行前　要考慮什麼？

理財學堂 13:30 2020/09/14

分享：

【理財學堂】存款到虛擬銀行前　要考慮什麼？

本港虛擬銀行陸續開業試業，更以吸引眼球的存款利息優惠冀搶存戶，部分存款利息更勝傳統銀行。不過，決定將存款放到虛擬銀行之前，又有什麼要注意？資深金融人李永權提醒，用戶在存款到虛擬銀行前，有兩點要考慮：

1.哪一家的虛擬銀行較有實力？
2.虛擬銀行的大股東是誰？

宜查看虛擬銀行大股東背景

金融管理局發牌虛擬銀行對有關大股東有一定要求。持有虛擬銀行（因在本港創辦）50%或以上的大股東，應由本地或由外地受監管的金融機構持有，或透過一個就本港監管的中介機構持有。

因此，存款於虛擬銀行之前，宜查看該銀行的股東背景。

虛擬銀行雖方便用戶　但有利也有弊

另外，經營虛擬銀行的成本較實體銀行低很多。所以，虛擬銀行有能力給予客戶較高的存款利率及較低的貸款利率。由於人手節省了很多，各類服務收費偏低甚至全免。加上網上運作，沒有開門、關門、休息的問題，虛擬銀行客戶可以隨時上網支付、轉帳、交易、24小時全天候運作。

但有利必有弊。

虛擬銀行沒有設立ATM，沒有在各區開設分行，客戶要提取現金和存入實體支票（需寄出）感到不方便。加上每次運作，對手是手機或電腦，不可以面對面與銀行客戶經理交談，難以培養忠心客戶。

虛擬銀行的出現，給予銀行客戶多一個選擇。既然傳統實體銀行和虛擬銀行各有千秋，人們同時開有實體銀行和虛擬銀行戶口，也許是日後的趨勢。

【話你知點解虛擬銀行不會全面取代傳統銀行：按此

 

欄名 : 理財學堂

相關文章

【理財學堂】申請虛擬銀行牌照有何資格？6項條件話你知
今日
【理財學堂】申請虛擬銀行牌照有何資格？6項條件話你知
【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會　
2020/09/08
【虛擬銀行】虛擬銀行會有全面取代傳統銀行的一天嗎？用3個角度分析話你知不會　
【存款利息】毋須鎖死存款　2萬元活期存款享息3.6厘
今日
【存款利息】毋須鎖死存款　2萬元活期存款享息3.6厘
【虛擬銀行】Mox Bank正式開業　5間虛擬銀行開業優惠一覽
2020/09/10
【虛擬銀行】Mox Bank正式開業　5間虛擬銀行開業優惠一覽

最新專欄文章 更多

【理財學堂】申請虛擬銀行牌照有何資格？6項條件話你知
今日
【理財學堂】申請虛擬銀行牌照有何資格？6項條件話你知
【理財學堂】你是否適合買股票？
2020/09/11
【理財學堂】你是否適合買股票？
【理財學堂】你是否適合買股票？
2020/09/11
【理財學堂】你是否適合買股票？
【理財學堂】想買股入市？先留意目前市場兩大風險源頭
2020/09/11
【理財學堂】想買股入市？先留意目前市場兩大風險源頭
【理財學堂】買樓才算是贏家？樓市大升的因素未來還在嗎？
2020/09/10
【理財學堂】買樓才算是贏家？樓市大升的因素未來還在嗎？
銀行 金融 虛擬銀行 李永權 金融機構

上一篇文章

【理財學堂】申請虛擬銀行牌照有何資格？6項條件話你知

下一篇文章

美國市場不明朗因素增　投資者想轉向另類投資有何選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英鎊走勢】英鎊匯率不排除要下試1.2650
【英鎊走勢】英鎊匯率不排除要下試1.2650
周末樓上樓下裝修點算好?
周末樓上樓下裝修點算好?
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
美國市場不明朗因素增　投資者想轉向另類投資有何選擇？
美國市場不明朗因素增　投資者想轉向另類投資有何選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【黃金價格】買實金保值 銀行、金行有咩選擇？
【人民幣走勢】美元弱勢下 4大政策助加快人民幣國際化
【人民幣走勢】美元弱勢下 4大政策助加快人民幣國際化