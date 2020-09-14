▲ 【理財學堂】存款到虛擬銀行前 要考慮什麼？

本港虛擬銀行陸續開業試業，更以吸引眼球的存款利息優惠冀搶存戶，部分存款利息更勝傳統銀行。不過，決定將存款放到虛擬銀行之前，又有什麼要注意？資深金融人李永權提醒，用戶在存款到虛擬銀行前，有兩點要考慮：

1.哪一家的虛擬銀行較有實力？

2.虛擬銀行的大股東是誰？

宜查看虛擬銀行大股東背景

金融管理局發牌虛擬銀行對有關大股東有一定要求。持有虛擬銀行（因在本港創辦）50%或以上的大股東，應由本地或由外地受監管的金融機構持有，或透過一個就本港監管的中介機構持有。

因此，存款於虛擬銀行之前，宜查看該銀行的股東背景。

虛擬銀行雖方便用戶 但有利也有弊

另外，經營虛擬銀行的成本較實體銀行低很多。所以，虛擬銀行有能力給予客戶較高的存款利率及較低的貸款利率。由於人手節省了很多，各類服務收費偏低甚至全免。加上網上運作，沒有開門、關門、休息的問題，虛擬銀行客戶可以隨時上網支付、轉帳、交易、24小時全天候運作。

但有利必有弊。

虛擬銀行沒有設立ATM，沒有在各區開設分行，客戶要提取現金和存入實體支票（需寄出）感到不方便。加上每次運作，對手是手機或電腦，不可以面對面與銀行客戶經理交談，難以培養忠心客戶。

虛擬銀行的出現，給予銀行客戶多一個選擇。既然傳統實體銀行和虛擬銀行各有千秋，人們同時開有實體銀行和虛擬銀行戶口，也許是日後的趨勢。

【話你知點解虛擬銀行不會全面取代傳統銀行：按此】