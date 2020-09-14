【財務自由】不用犧牲所有生活享受　「Slow FIRE」一樣可達財務自由

▲ 【財務自由】不用犧牲所有生活享受 「Slow FIRE」助你及早達到財務自由

近年風靡全球的「FIRE」運動，目標是減少不必要的支出、盡量增加個人儲蓄，並盡早累積足夠的資產，以享受自主生活甚或提早退休。但是，「FIRE」運動採取「慳到盡」的原則，未必人人可以做到。有專欄作家就改用「Slow FIRE」，既可以65歲前退休，又毋須犧牲所有生活享受。

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「FIRE」一詞是「Financial Independence, Retire Early（財政獨立、提早退休）」的首字母組成，這場運動的目標是透過提升個人儲蓄率，並累積足夠的資產，由此產生的被動收入（Passive Income）以維持退休後的生活費。

撰寫金融、旅遊及科技等不同範疇文章的Eric Rosenberg於Business Insider分享，自己實行財務自由的「Slow FIRE」方法。Rosenberg認為「FIRE」運動提倡「慳到盡」原則的生活方式有一點極端，坦承自己亦未能大幅提早個人的儲蓄及投資金額，於是他以「FIRE」運動的主要概念為骨幹，調整為適合自己的「Slow FIRE」模式。既可望提前退休，又毋須犧牲所有生活享受。以下就是Rosenberg認為人人都可以採納的「FIRE」核心概念，並以此為基本調整出適合自己的「Slow FIRE」生活。

1. 簡約生活

「FIRE」運動信奉者大多都過着極簡生活，把生活開支減至最低。不過，這樣的生活未必人人能夠接受。但是，以合理的控制開支及謹慎作出購買決定，可以助你節省金錢並達到提早退休的目標。

2. 增加儲蓄比例

「FIRE」運動的目標是透過提升個人儲蓄率，以累積資產早日達到財務自由。如果你現時只能把收入的10%存起來，但目標是將收入的30%存起來，最終只能將收入的22%存起來也不要緊。因為你儲蓄或投資的金額有所增加，就已經愈來愈接近財務獨立這個目標。

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3. 了解自己的財務狀況

如果想達到財務自由，不能沒有計劃地消費，然後期望有一天能達成提早退休的目標。擁有「FIRE」運動理念的人，他們會根據制定的預算過活，並持續跟進自己的財務狀況。

4. 長期投資

透過短炒或買賣期權等投資產品達到財務自由或非最佳選擇，投資者應着重長期投資而非短期投資，以避免承擔過大的風險。

5. 減低組合風險

投資存在一定風險，但「FIRE」運動支持者知道他們的金錢需要滾存一段相當長的時間，有不少人會傾向將資金投資於收費低的指數基金，並讓資金隨時間及大市發展，這樣一方面可讓投資能夠捕捉大市的走勢，另一方面也能減低投資於個別股份的風險。

責任編輯：曹佩鈞

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