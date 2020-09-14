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【iBond2020】消息指新一批iBond 9月29日開售　保證回報1厘 收息好過定存？

收息攻略 14:05 2020/09/14

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【iBond2020】消息指新一批iBond 9月29日開售　保證回報1厘 收息好過定期？

政府在今年的財政預算案中宣布重推通脹掛鈎債券（iBond），近日有消息指iBond2020將於9月29日發售，保證年回報為1厘，銷售期至到10月中，最快10月23日在交易所掛牌。據了解，預計政府將於下周舉行iBond發布會，交代銷售安排。

本港或有通縮風險

據統計署的資料，今年首7個月的綜合消費物價指數（CPI）為1.1%，若計及政府的一次性紓困措施，通脹率則為2.1%。單計7月，基本通脹為0.2%，較6月的1.2%大幅下滑，若計及政府的一次性紓困措施，7月的綜合消費物價指數與去年同月相比，更錄得-2.3%，港府上月罕有提出警告，指要留意通縮風險。

iBond2020保證回報仍有吸引力

比較1年存期的港元定期存款，現時較具吸引力有集友銀行的1厘年利率，回報與iBond2020保證年利率的1厘相若，但集友銀行的入場門檻要求10萬元的新資金。本港通脹回落，經濟前景未明，加上預料銀行的低息環境持續，港元定存息率勢受壓，iBond仍會受低風險投資者的歡迎。

iBond於2011年開始由政府發行，直至到2016年停止，最後一批iBond已在去年6月贖回。過往發行的iBond年期一般為3年，入場門檻1萬港元，票息以過去6個月本地平均通脹率計算，但政府「包底」保證年利率1厘。iBond可以在二手市場買賣。

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 收息之選

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