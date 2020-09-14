▲ 疫下新常態 直播經濟成疫市新商機？

在新冠疫情促成的「新常態」下，數碼化解決方案成為了推動生活模式改變的一大助力。從工作、教學，到消費、娛樂，我們衣食住行的各個方面都隨着雲上直播的加速發展而產生改變。可以說，數碼時代下新的生活方式已經來臨。

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然而，綫上直播作為一項媒體轉播形式，並非近年才出現的科技新產物，其背後雲端技術的演進及突破，以及相關應用的普及，可謂是十年磨一劍。

談及綫上直播，近年最為人熟知的莫過於電子商務平台的產品銷售直播。以去年的天貓雙十一全球狂歡節為例，直播以不同形式貫穿了整個雙十一，而活動當日由人氣網紅和店主等關鍵意見領袖（KOL）進行的「帶貨」（即推銷）直播，吸引過千萬觀看量，推動了近200億人民幣的消費額，超過50%的品牌商家通過直播獲得新增長。無獨有偶，今年天貓618開售首日，全日淘寶直播成交支付金額亦超過51億元人民幣。

在這熱鬧的背後，是雲計算以自研編碼器實行窄帶高清的技術，令大規模綫上直播時刻保持高清畫質和流暢度，減少「卡頓」（lagging），成為成交總額（GMV）和互動率節節攀升的幕後功臣。這直接反映了電商市場極速發展潮流之中，綫上直播可造就的龐大機遇。

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另一個廣泛得益於雲端技術的群體是莘莘學子們。現在本應是他們回校行開學禮的日子，但在疫情消除可以重返校園之前，一眾師生依然要靠遙距教學工具實現「雲上開學」。受今年疫情影響，很多學校及教育機構自年初不得不關閉，學生也只能在家遙距學習。因此，最初為企業組織提供智能移動辦公平台的釘釘（DingTalk），也成為綫上教學的重要渠道。例如，教師可在選用釘釘的電腦版軟件授課，在不同的對話群組發起「群直播」或「多群直播」，進行實時授課，亦可同步展示多個視窗，排列成教師、課本和白板的組合，與學生更好的進行互動。背後依靠的雲端伺服器系統強大的技術支援，透過高速、穩定的網絡分發能力，確保每一場課堂流暢地進行。

疫情期間，視像會議和直播需求激增，釘釘的後端系統峰值不斷創下新高。基於強勁的彈性計算資源和遍布全球的CDN（內容分發網絡）節點，阿里雲連續擴張容量10萬台服務器，協助釘釘成功應對流量洪峰，讓用戶能夠使用平穩、流暢的網絡服務。

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綫上直播也正在打破空間和地理的侷限。愈來愈多的旗艦活動，例如年度峰會、大型論壇、頒獎典禮等，都借助直播吸引全球各地的行業領袖和觀眾參與。就如阿里雲的年度盛事雲棲大會（APSARA Conference），今年就因應疫情改為綫上舉行。論壇、演説、分享、產品發布都將透過由阿里雲技術支援實時高清綫上直播。

一些專注於多媒體傳播的企業客戶，亦廣泛採用我們的雲端科技產品和服務，例如伺服器負載均衡（SLB）、關係型數據庫（RDS）、營運支撐系統（OSS）等，鞏固他們為客戶提供的綫上直播服務質素。 雲端技術穩固了綫上直播，綫上直播豐富了我們的日常。阿里雲將繼續以雲端技術推動直播經濟以及數碼化轉型，全速重構數碼智能的未來。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。