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天仁茗茶霜淇淋買一送一　Pizza-BOX網上外賣/自取滿$250加$30換8件新香辣雞翼

消費錦囊 09:00 2020/09/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天仁茗茶：霜淇淋買一送一

由即日起至10月10日，於天仁茗茶指定分店購買鐵觀音霜淇淋／抹茶霜淇淋，可享買一送一優惠。優惠不能與其他優惠及現金券同時使用。

分店一覽

2. Pizza-BOX：網上外賣/自取滿$250加$30換8件新香辣雞翼

由即日起至9月20日，於Pizza-BOX網上外賣及自取落單滿$250，即可加$30加購新香辣雞翼8件（原價$68）。是次活動優惠數量有限，換完即止。會員可透過此優惠賺取會員積分。

訂購網站

3. J.CO Donuts & Coffee：11點半前買任何咖啡類飲品可享半價

由即日起至9月30日期間，平日11點半前於J.CO Donuts & Coffee購買任何咖啡類飲品，可享半價優惠。此優惠不適用於公眾假期使用，亦不可與其他優惠同時使用。

J.CO 中環店
地址：中環租庇利街1號喜訊大廈地下B號舖
電話：2506 3668

J.CO 灣仔店
地址：灣仔軒尼詩道55號地下1及2號舖
電話：6982 8282

J.CO 旺角店
地址：旺角彌敦道585號富時中心地下1，2號舖
電話：2952 2121

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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