電商直播正Hit　熱鬧背後的Tech推手

▲ 淘寶直播產品負責人趙立冬

直播銷售模式是今年中國內地最熱門的話題之一，為品牌帶來全新運營陣地，在消費者端，也創造了充滿想象力的互動體驗。很多平台都爭先嘗試直播功能，並探索和品牌合作的電商鏈路，一時間，品牌總裁、明星以及KOL紛紛走進直播間，和用戶隔屏互動，介紹各種心水好物。

在新冠肺炎疫情下，電商直播模式更是加快增長。以當中的表表者——「淘寶直播」為例，據阿里巴巴集團截至6月底止季度業績顯示，淘寶直播引導的商品交易額GMV持續按年增長超過100%，其中，超過6成的成交佔比，由商家自主進行的直播所貢獻。淘寶直播不僅是網紅幫品牌帶貨的利器，更成為商家日常品牌營銷的重要工具。

各式各樣的直播呈現在用戶面前，或許只是小小手機屏幕上熱鬧與花俏。事實上，很多消費者已經習以為常的體驗和功能，背後都是技術領先的結果。依託電商平台成長起來的淘寶直播，在基礎直播技術上長期領先業界，這背後，不僅有前沿技術的探索，更有我們對於電商直播行業的思考和響應。

▲ 淘寶直播是商家日常品牌營銷的重要工具。

一場直播中，最直接影響用戶體驗的就是流暢度。淘寶直播的「大規模低延時」技術，冠絕業界，延遲率比業界平均水平低55%、播放延時低於1秒，比業界平均水平低72%，在「延時」這一指標上，一直領先業界。

低延時的好處是能保障不同消費者能在幾乎同一時間接收到主播的畫面和聲音，成功造就搶購、秒殺等直播帶貨玩法。降低互動延時有助於顯著提升成交（GMV）和互動率，可為商家增加收入。這也就是為什麼，淘寶直播是唯一支持在直播過程中，可以讓直播輕鬆喊出「3、2、1、上鏈接」的平台，這意味著手機另一端的用戶，無論身在何處，用不同機型，都可以無延遲的同步接收到畫面和聲音信號，享受直播購物的樂趣。

淘寶直播其他領先的核心技術包括窄帶高清、智能識別技術、以及虛擬主播和人工智能助理。窄帶高清以更低成本、更低儲存空間實現更高清的直播畫質，讓高清直播、回放功能成為可能，延長直播內容的生命周期，方便品牌長期運營粉絲。消費者也可以在非直播時段購物，後續通過收看回放，便於和客服溝通。

至於智能識別技術則憑藉阿里巴巴的商品智能引擎及知識圖譜，根據直播講解的內容、圖像、音頻及文字等，識別主播正在講解商品特徵，為消費者推薦更精準的產品，大大提升了主播或者品牌的直播內容和用戶的匹配程度。

▲ 淘寶直播在基礎直播技術上長期領先業界，例如「大規模低延時」技術，冠絕業界，好處是能保障不同消費者能在幾乎同一時間接收到主播的畫面和聲音，成功造就搶購、秒殺等直播帶貨玩法。

虛擬主播和人工智能助理則是更為領先的技術。虛擬主播為主播帶來的助播，是人工智能領域目前最複雜的技術應用，可實現在直播環境下智能且即時介紹商品、回答消費者的問題。

「虛擬+真人」的雙主播有著明確的分工，真人主播負責日常直播時段，其他的時間，則由虛擬主播進行直播。目前，已有一些商家推出虛擬主播，以擁有2,000萬粉絲、2019年GMV達8億元人民幣的KOL林珊珊_Sunny為例，雙主播的整體觀看量也保持在9萬人左右。更有趣的是，在她們還在猶豫是否使用虛擬主播之際，作為第一場試播的直播觀看量便達到14.6萬，粉絲數竟然在晚上睡覺的時候增加了240人，證明虛擬主播會給直播間帶來一定的流量，也會填補真人主播的不開播時段。

此外，虛擬主播可為那些因為找不到優秀主播、出於節省成本考慮而不願開播的商家提供新供應，再加上運用了人工智能的技術，甚至能實現「1對1」的「千人千面式」直播效果，突破過去「1對多」的行業格局，為消費者、商家帶來更多更有趣的玩法。

▲ 淘寶直播引導的商品交易額 GMV持續按年增長超過100%。