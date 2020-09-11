▲ 【貧富懸殊】美國貧富懸殊G7集團中最嚴重 總統特朗普能否連任還看年輕人一票

甚麼是48/50？就是在美國50個大城市中，有48個有暴動。這是普林斯頓（Princeton）大學近日的一個調查結果，有圖說明。這些大城市暴亂，似乎沒有停止迹象。原因除了是因為種族問題外，尚有因為美國年輕一代的不滿現狀，因為他們看不到前途。

是美國中產家庭數目在過去近60年中不太減少，但低下收入家庭的佔比，在80年代後，見增加。結果是美國的貧富差，即堅尼系數，為0.434，是G7中最高的。堅尼系數以零到1，零是貧富平等，1是貧富極不平等。

中等家庭數不減，但堅尼系數高，一個解釋是，貧者愈貧，富者愈富。富人家的子弟，要上流的機會仍有，但窮家子就少了上流機會。

近年，美國的青少年多了跟家人同住，如拉長至1900年來比，則今時跟父母同住的年輕人比例，已升至1930年代大蕭條時的水平。

因此年輕一代人的選票，對今次特朗普的選情關係極大。特朗普會怎辦？美國的民主黨人話，特朗普會在計算選票上出「奸計」，這個「奸計」具體會怎出，我們理不了，但市場已看到這「奸計」之後的狀況。

金融市場會怎反應？9月8日的美市走勢，對美股是有特殊意義。

▲ 普林斯頓（Princeton）大學近日的一個調查結果

▲ 普林斯頓（Princeton）大學近日的一個調查結果

▲ 美國中產家庭數目在過去近60年中不太減少，但低下收入家庭的佔比，在80年代後，見增加

▲ 美國的青少年多了跟家人同住

▲ 今時跟父母同住的年輕人比例，已升至1930年代大蕭條時的水平

▲ 美國的民主黨人話，特朗普會在計算選票上出「奸計」

▲ 市場已看到這「奸計」之後的狀況

▲ 金融市場會怎反應

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投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。