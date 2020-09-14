元氣壽司DIY自製手卷盛　外賣自取75折

元氣壽司全新登場歡聚DIY自製手卷盛，到店外賣自取或「外賣自取網上訂購」購買即享限時75折！

由即日起至9月23日，到店外賣自取或「外賣自取網上訂購」買歡聚DIY自製手卷盛，即享75折優惠。以上優惠只適用於外賣自取及外賣自取網上訂購，第三方外賣平台不適用。此外，此優惠不可與元氣壽司優惠券、電子優惠券、其他現金券、會員感謝日優惠、其他優惠或折扣及元氣會員生日優惠同時使用。

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撰文：hket小編