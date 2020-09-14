元氣壽司DIY自製手卷盛 外賣自取75折 消費錦囊 10:30 2020/09/14 分享： 元氣壽司全新登場歡聚DIY自製手卷盛，到店外賣自取或「外賣自取網上訂購」購買即享限時75折！ 由即日起至9月23日，到店外賣自取或「外賣自取網上訂購」買歡聚DIY自製手卷盛，即享75折優惠。以上優惠只適用於外賣自取及外賣自取網上訂購，第三方外賣平台不適用。此外，此優惠不可與元氣壽司優惠券、電子優惠券、其他現金券、會員感謝日優惠、其他優惠或折扣及元氣會員生日優惠同時使用。 訂購網站 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 KFC X 紅A 2人餐 好味速遞預約自取限時65折 今日 KFC X 紅A 2人餐 好味速遞預約自取限時65折 【自助餐優惠】任食生蠔最平$181！精選3間酒店自助餐優惠 2020/09/12 【自助餐優惠】任食生蠔最平$181！精選3間酒店自助餐優惠 天仁茗茶沙田帝逸一田店 全部茶飲減$3 2020/09/11 天仁茗茶沙田帝逸一田店 全部茶飲減$3 GODIVA網店購買中秋節系列產品 即享7折優惠 2020/09/11 GODIVA網店購買中秋節系列產品 即享7折優惠 7-Eleven推雪糕優惠 $100/5盒Häagen-Dazs雪糕批 2020/09/10 7-Eleven推雪糕優惠 $100/5盒Häagen-Dazs雪糕批 著數優惠