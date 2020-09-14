KFC X 紅A 2人餐 好味速遞預約自取限時65折 消費錦囊 09:00 2020/09/14 分享： 好味速遞預約自取KFC X 紅A 2人餐，只需$129.3！ 由即日起至9月22日，於好味速遞預約自取KFC X 紅A 2人餐，即享65折（$129.3）！ KFC X 紅A 2人餐包括以下食品／產品： 1個咖啡杯 1個食物盒 4件家鄉雞/香辣脆雞 2件經典葡撻 2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯 超過$300港元優惠券 訂購網站 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【自助餐優惠】任食生蠔最平$181！精選3間酒店自助餐優惠 2020/09/12 【自助餐優惠】任食生蠔最平$181！精選3間酒店自助餐優惠 天仁茗茶沙田帝逸一田店 全部茶飲減$3 2020/09/11 天仁茗茶沙田帝逸一田店 全部茶飲減$3 GODIVA網店購買中秋節系列產品 即享7折優惠 2020/09/11 GODIVA網店購買中秋節系列產品 即享7折優惠 7-Eleven推雪糕優惠 $100/5盒Häagen-Dazs雪糕批 2020/09/10 7-Eleven推雪糕優惠 $100/5盒Häagen-Dazs雪糕批 【MOVENPICK優惠】OK便利店MÖVENPICK雪糕限時優惠！$100任選5件 2020/09/10 【MOVENPICK優惠】OK便利店MÖVENPICK雪糕限時優惠！$100任選5件 著數優惠