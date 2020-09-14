KFC X 紅A 2人餐　好味速遞預約自取限時65折

好味速遞預約自取KFC X 紅A 2人餐，只需$129.3！

由即日起至9月22日，於好味速遞預約自取KFC X 紅A 2人餐，即享65折（$129.3）！

KFC X 紅A 2人餐包括以下食品／產品：

1個咖啡杯

1個食物盒

4件家鄉雞/香辣脆雞

2件經典葡撻

2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯

超過$300港元優惠券

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撰文：hket小編