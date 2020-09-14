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【強積金自由行】教你3個步驟用「半自由行」 整合MPF資產

退休及生活保障 15:18 2020/09/14

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今年環球股票市場波動，強積金（MPF）計劃是打工者重要的退休支柱之一，但打理得宜，晚年退休金額可謂天淵之別。所謂你不理財，財不理你，打工仔可以利用僱員自選計劃（俗稱「半自由行」），整合強積金資產之餘，亦可自選強積金受託人及計劃，將自己名下的強積金資產轉移至表現較好的受託人及計劃。

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「半自由行」有甚或作用？

透過「半自由行」，打工仔可整合自己名下的個人帳戶內的累算權益至自選的MPF計劃，亦可選擇將現職的MPF帳戶內的累算權益，轉移至自選的MPF計劃，惟只限僱員供款部份，僱主供款部份不能轉移。

每名打工仔每年可以做一次整合，新一個曆年開始會重新計算。舉例說，假設你12月已做過「半自由行」，新一個曆年，即明年1月開始可以再進行整合，因此打工仔毋須再等12個月。

辦理強積金整合，可委託強積金計劃的仲介人代辦，打工仔亦可自行交表辦理。步驟如下︰

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金　省卻煩惱兼賺基金單位回贈︰按此了解

步驟1：先了解自己的帳戶數目

首先要知道自己所有個人帳戶的計劃名稱及帳戶號碼。打工仔可透過MPF計劃的周年權益表或登入網上帳戶查看到。

如果打工仔忘記了自己擁有的帳戶的數目或名稱，可下載積金局「個人帳戶資料查詢表格」，連同身分證副本，傳真或寄回積金局，便可得知名下所有強積金受託人的戶口資訊。

步驟2：選擇心儀的MPF計劃

知道自己的帳戶數目後，打工仔可根據各MPF計劃的表現、收費及其他個人因素，選擇心儀的受託人及計劃。

打工仔宜先瀏覽積金局的強積金基金平台，可比較各計劃及成分基金的表現及收費。

步驟3：交表及轉移累算權益

選定了心儀的受託人及計劃後，可透過以下方法開始轉移及整合帳戶內的累算權益︰

1. 要求選定的受託人代理轉移及整合事宜，提供所需資料，受託人的經紀便會負責填表處理。
2. 填妥「計劃成員整合個人帳戶申請表」。填妥表格後，交給你所選定的受託人。

假若選定的受託人內沒有任何強積金帳戶，受託人會先要求打工仔設立個人帳戶，再將你計劃轉移的強積金戶口整合至該個人帳戶，之後填妥成分基金分配的百分比。

一般而言，兩至三周便會分別收到原受託人及新受託人寄給你的「轉移結算書」和「轉移確認書」。確保資料無誤後，整合個人帳戶程序便告完成。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : MPF理財

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