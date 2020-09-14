豐澤網店Outlet優惠低至34折　商務沙田圖書廣場清貨大減價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、豐澤：網店Outlet優惠低至34折

豐澤網店Outlet全新面貌，根據產品類別劃分為10大「優惠專區」，新增多款激減產品，優惠低至34折，包括手機、相機、美容機，電視機或者空氣清新機等。優惠期由即日起至9月17日，逢星期五更有激減產品更新上架。

由即日起至9月30日，於網店eShop用Mastercard簽賬，更可即減$80。每星期名額有限，額滿即止。由即日起至10月31日，用Citi信用卡簽賬指定金額，享高達$800 回贈，多款精選產品更低至5折。

優惠詳情：豐澤網店Outlet

2、商務印書館：沙田希爾頓中心店 結束營業清貨大減價

沙田圖書廣場（希爾頓中心店）因租約期滿將於10月4日結業，即日起舉行結束營業清貨大減價：中英文圖書 1本85折/ 2本以上8折； 文具精品 1件85折/ 2件或以上8折；小學補充練習 1本95折/ 3本以上9折。

購物折實滿$300，即減$15；折實滿$500，即減$30；折實滿$800，即減$50。

希爾頓中心店地址﹕沙田正街3-9號希爾頓中心三樓2-3號舖

詳情： 商務印書館

3、KFC：紅A 2人餐 好味速遞預約自取 65折優惠

即日起至9月22日，KFC「紅A 2人餐」好味速遞預約自取限時65折，1個咖啡杯、1個食物盒、4件家鄉雞/香辣脆雞、2件經典葡撻、2客辣汁蘑菇香飯/家鄉雞皇飯，只需$129.3。



KFC預約自取

撰文：hket小編