【人民幣走勢】美元弱勢下 4大政策助加快人民幣國際化

▲ 【人民幣走勢】美元弱勢下 4大政策加快人民幣國際化 -

人民幣滙價過去兩周走勢強勁，但這波升幅的動力並非來自本身因素，主因是美元弱。不過，由於美元弱勢可能持續幾年，中國亦有計劃重啟人民幣國際化步伐，強化中國抵禦美國貨幣戰的能力，人民幣很可能已轉勢走強。

【特朗普vs拜登 誰當選有利美元：按此】

美元重挫 人幣或已轉勢走強

美元今年大幅貶值10%，皆因新冠肺炎肆虐，重挫美國經濟，總統特朗普為撑經濟，以保總統大選選票，不斷施壓聯儲局大手「放水」，儲局就以極緊急態度將利率急降至零，並火速開動印鈔機，短短半年間向市場注入3萬億美元。

此外，特朗普已推出至少2萬億美元的挽救經濟計劃，並可能再推2萬億救市大計，美國政府今年財赤將達破紀錄的4萬億美元，相當於GDP的18%，創歷史新高，預計明年財赤至少達2.1萬億元。

儲局瘋狂印鈔、政府財赤暴增，必有後患，除可能觸發惡性通脹、吹大金融泡沫後的爆破危機外，即時打擊了市場對美元信心，導致美元大跌10%，投機者更以全球都推動量寬和財赤急升，各國貨幣皆不可信為由，熱炒貴金屬如黃金、白銀，以及虛擬貨幣的比特幣等。與今年低位相比，金價升了33%，比特幣更暴漲近1倍。



4大政策 加快人民幣國際化

人民幣今年中隨着美元弱勢反彈後，內地正部署重新推動人民幣國際化，主因是要加強防範美國向中國發動的新冷戰。中國要透過人民幣國際化，減低依賴美元，並藉此強化中國的國際地位，和削弱美元霸權。

中國加快人民幣國際化和削弱美元的招數，已初露端倪：

其一，讓人民幣有序升值。 人民幣只有上升才有利國際化，吸引外國使用人民幣作貿易交易和投資。中央容許人民幣近期展現強勢，亦可視為一個訊號，不過升值應只許緩升，以免對貿易、金融市場等帶來不良影響。

其二，加快人民幣數碼化。 內地正推動數碼人民幣試點，此與支付寶等工具的最大不同，是具有法定貨幣地位、安全性更高，而且一旦相關技術和法規成熟，就可推向國際，作為國際結算工具，將可使交易更快、更方便、更安全，並毋須經國際銀行滙款或結算系統，繞過美國操控的SWIFT結算系統的干擾。

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其三，推動一帶一路國家更多使用人民幣。

其四，支持可以削弱美元的國際行動。 IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）7月時呼籲，擴大SDR（特別提款權）的使用，以助弱國舉債，中國央行行長易綱發文力挺。由於SDR獲全球認可，若加大在全球使用渠道，可成為美元替代品，故美國一直阻撓SDR擴大。

（節錄）

【原文：美元大弱勢 人幣加快國際化抗美】