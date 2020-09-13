▲ 美國市場不明朗因素增 投資者想轉向另類投資有何選擇？

隨着第四季臨近，美國市場的投資者面臨若干潛在不明朗因素。許多投資者現金水平較高，賺取零水平甚至為負數的收益。在目前環境下，投資者可轉向何處以尋求替代傳統美國股票及債券的另類投資？以下3個觀點或可助投資者的投資組合實現多元化、提供穩定性及收益增長潛力。

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一丶可持續投資把握未來發展

這次危機再次激起投資者對可持續投資的興趣，今年市場波動期間，新冠肺炎疫情似乎加快了已經在發生的許多與環境、社會及治理（ESG）有關的趨勢。企業及政府已留意到，停工停產令全球碳排放大幅下降，從而引發關於如何將這種突然性轉變轉化為更長期的改變的討論。

目前可持續投資亦處於許多政策及激烈辯論的風口浪尖，如歐洲宣布的7,500億歐元復甦基金（專注於數碼化及氣候保護的財政刺激方案），及美國總統候選人拜登以清潔能源為中心的政策提案。在商業環境中，董事會多元化及高管薪酬亦受到嚴格的審查。因此，考慮投資注重ESG因素的策略，不僅為風險管理的一個額外層面，亦具有增長潛力。

二丶考慮私募市場另類投資

儘管缺乏流動性，但私募市場另類投資可提供實現穩定性、增長、高信貸質素以及經常產生超額收益或回報的潛力。相關例子包括私人信貸等資產類別以及基礎設施債務及權益。

對於作為一個資產類別的私募市場而言，今年可能別具吸引力，因為傳統的股票及固定收益市場已從3月低位大幅反彈。此外，只有少數行業（如大型技術股）在推動市場回報，或會導致股市波動加劇。另一方面，私募市場的波動性通常較小，適合長期投資者。

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三丶放眼亞洲及歐洲

隨着美國疫情病例及住院人數激增，加上經濟重啟在一定程度上暫停，我們見到中國及北亞大部分地區以及歐洲部分地區的健康趨勢明顯好轉，有助該等經濟體更快復甦。此外，美元走弱亦為該等地區帶來支持。

從行業的角度來看，亞洲部分地區一般提供如科技及通訊服務等增長領域的投資機會，而歐洲則通常提供如金融、工業及能源等較具周期性行業的投資機會，兩個地區的估值均較為有利，我們預期全球金融市場具備在今年下半年及2021年實現追趕的潛力。

中國及北亞地區正從疫情中積極復甦。亞洲具有積極的人口結構趨勢，或有利於醫療保健、教育及科技等行業，該等行業或會愈來愈多地利用亞洲的私人信貸市場。該地區較為傳統的投資還包括股票方面的中國A股及固定收益方面的亞洲高收益債券。

歐洲市場為較成熟的市場，具備較高的周期性行業投資機會，能以相對有利的估值提供投資股票及若干高收益債券的機會，特別是在全球經濟持續重啟之際。歐洲還是ESG策略的先行者，因此我們看好受惠於這種增長的影響力投資策略。

（節錄）

【原文：留意市場發展 實現多元化及增長潛力（收費文章）】

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