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照顧者照顧別人　誰關心照顧者的需要？

博客 18:29 2020/09/11

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照顧者照顧別人　誰關心照顧者的需要？

早前一宗母親疑不堪照顧壓力勒斃21歲智障兒子的事件，引起社會關注照顧者壓力問題，之前亦曾發生過八旬翁誤殺長期病患妻子的事件。照顧者面對壓力不輕，但在心理及經濟支援上，卻未必有足夠資源協助。

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雖然政府沒有就照顧者作專門的統計，但根據《2015年香港統計月刊專題文章：殘疾人士及長期病患者》指出，香港至少有203,700名與殘疾人士同住的照顧者及175,600名與長期病患者同住的照顧者。

如果要照顧殘疾人士或長期病患者，更需要時間及心力照顧。受疫情影響，不少社福機構需要縮短營業時間甚至關閉，更增添照顧者的壓力。社福機構暫託照顧可以稍稍為照顧者提供喘息空間，疫情下照顧者與被照顧者無奈變相成為「困獸鬥」。如果照顧者沒有適時緩解個人壓力，很容易出現悲劇。

一直以來，有不少組織及議員建議政府向照顧者提供幫助，如津貼、上門服務等，惟政府遲遲未落實有關安排。勞工及福利局局長羅致光去年曾於網誌提及，政府已展開一項有關照顧者的政策研究，期望可探討照顧者在不同歷程的需要，以發展一套較全面的政策建議。

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羅致光亦提及政府有參考法國「照顧者咖啡室」的概念，並已與婦女中心協會設立「社區照顧者咖啡室」。至2019年底，「社區照顧者咖啡室」已為約440名照顧者提供支援，惟翻查有關資料，「社區照顧者咖啡室」每月只開放一至兩次，對照顧者的幫助實在有限。

雖然關愛基金有提供照顧者津貼，但門檻甚高，未必人人可以受惠。如要申請照顧者津貼，除長者生活津貼外，受惠者不可申請其他津貼。為了全職照顧家人，不少照顧者只好辭去工作，但政府的支援不足，令照顧者在經濟上亦要承受巨大壓力。

隨着香港人口老化問題愈趨嚴重，預計照顧者的數量只會有增無減。因此，在制定社會政策的時候，政府亦需留意照顧者的需要，提供適時的幫助，減少悲劇發生的機會。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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