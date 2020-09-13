【移民澳洲】從留學到任職銀行業　港女生嘆澳銀行業年年裁員　愈來愈難做

澳洲是港人移民的熱門國家之一。80後女生蘇珮儀（Queenie）自2005年已在昆士蘭省的布里斯本生活，目前在澳洲國民銀行（National Australia Bank，簡稱NAB，為澳洲4大銀行之一）擔任銷售支援顧問一職。港人在澳洲從事銀行業是否容易呢？不如聽她分析一下。

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Queenie當年因會考成績不太理想，家人覺得澳洲學費尚可負擔，加上距離香港較近，2001年她就到布里斯本大學唸商科。讀完後返港工作半年，因當時男友（現在的丈夫）還未畢業，他的家人想他留澳繼而移民，結果Queenie就飛回澳洲陪男友一起試試。

▲ 80後女生蘇珮儀(Queenie) 說自己鍾情自然生活，選擇澳洲昆士蘭省的布里斯本最是理想。

由打散工到踏足銀行業

未成為澳洲永久居民前，Queenie只持有臨時簽證。「很多文職工作都不會請我，那時在布里斯本做過迴轉壽司店店員、酒樓推點心車等散工，後來在一間唐人區的旅行社工作，從賣機票到訂團餐都是一腳踢。記得當年的周薪是350澳元，比市價低了一截。」

到拿到澳洲永久居民後，Queenie就不斷寄CV去各大銀行，但多數石沉大海。後來輾轉由朋友介紹，在唐人區的銀行分行做櫃面，算是踏足銀行業。

雖然起初在澳洲面對迷惘期，但Queenie表示：「送Pizza都有20澳元（約113港元）一個鐘，租間劏房也只約200澳元（約1,130港元）一個星期，唔使死的，可支付到日常生活。」

Queenie在地區銀行工作了十幾年，後來才入職澳洲國民銀行。「入去做都要經過6輪審核，先上網答問題、視像會面、小組討論，再一對一面試才應徵到。NAB有3萬幾個員工，我做的是商業貸款營運部（Business and Private Bank， Operations）的銷售支援顧問，安排、統籌及設計banker需要的培訓。」

▲ Queenie主要安排、統籌及設計banker們所需的培訓，她說移民澳洲要重要是融入當地的生活。

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澳洲銀行業每年裁員 AI取代部分工種

至於銀行業是否港人移民的吃香工種？Queenie表示因為澳洲金融監理署（APRA）的關注，銀行業是愈來愈難做。「澳洲銀行都不斷裁員，年年都一、兩千人地裁。加上不少工種AI可代勞，門市職員都轉做IT或雲端工作，反而IT人更吃香。」稅率方面，以Queenie為例，每年便要繳付37%薪俸稅。

在澳洲工作，Queenie說職場上優點是沒香港那麼多辦公室政治。「這邊都有但不算嚴重，澳洲好在較work-life balance，更沒有OT文化，5點可準時放工，工作也具彈性。譬如疫情下，NAB除前綫員工外，全部同事都由3月起已可work from home，公司科技上完全support到。」

況且Queenie說澳洲銀行售賣的金融產品會較簡單。「不會似香港銀行一個櫃位阿姐，會sell埋人壽保險之類，澳洲銀行門市不會涉及那麼多業務。」

▲ Queenie在NAB也參加了一個名Connecting Women的計劃，以助女性在職婸場上發揮表現。

首次置業者 政府提供津貼

至於布里斯本的樓市，Queenie說也比悉尼及墨爾本平上一截。「2016年，我和老公在這裏買了層樓，離市中心約20公里、5間房約2,500呎連花園及車位，樓價約港幣400萬。昆士蘭省首次置業者，政府津貼為15,000澳元（約8.5萬港元），但一定要買新樓。反而同事在悉尼有屋，面積相若都要130萬澳元（約740萬港元），這邊70萬（約400萬港元）已搞定。」

▲ Queenie在布里斯本的2,500呎連花園車位的住宅。

▲ 2016年Queenie在布里斯本購下這約2,500呎連花園車位的住宅，「政府津貼為15,000澳元/約85,000港元 ，買第一間屋時它都有幫助。」

昆士蘭省的大自然氣息，也是Queenie選擇定居布里斯本的原因之一。「妹妹住在墨爾本，我覺得城市步伐跟香港相似，昆士蘭省出名有大堡礁、黃金海岸，夏天雖然也是30幾度，但空氣乾爽宜人，作行山、踩單車等戶外活動，最是一流。」

【原文︰80後女生移民澳洲布里斯本 任職銀行400萬買2,500呎花園大屋】