▲ 【MPF】強積金收費高回報差？打破打工仔常見誤解 -

強積金在過去20年有不少改變和突破，計劃成員應打破對強積金的固有思維，與時並進。強積金制度在2000年底推出之初，市場對於基金收費和回報頗有微言。基金收費水平高低對投資的淨回報有重要影響，尤其強積金是長綫投資。

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收費自07年下降近3成 回報可跑贏通脹

在積金局及受託人的共同推動下，加上基金資產值不斷增加，平均基金開支比率也有所下調，自2007年9月以來，該比率跌幅近3成至1.45%，當中不少基金開支比率低於1%，如預設投資策略的核心累積基金，以及被動式管理的追蹤指數基金。

除了收費，成員同樣應重視基金表現。截至2020年6月底，強積金制度已滾存超過逾9,677億元淨資產，其中約2,587億元為淨投資回報，整體年率化回報為3.6%，同期通脹率為1.8%，且期內所有類別的基金均錄得正回報，其中以股票基金及混合資產基金表現最佳，回報分別為4.5%及4%。換言之，只要挑選合適組合，強積金不止可以跑贏通脹，維持資產的購買力，更有機會提升資產價值，為退休儲備累積更多回報。

至於選擇方面也更具彈性及多元化，強積金制度下共有超過400隻基金，並提供不同的投資策略，讓成員構建合適的投資組合。

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半自由行及TVC提高自主權

現時由僱主為旗下僱員決定受託人及強積金計劃，於2012年11月1日實施僱員自選安排後，僱員有一定自主權，可每年一次選擇把僱員部分的強制性供款所產生的累算權益，轉移至其他自選的強積金計劃。

另外，政府於2019年推出強積金可扣稅自願性供款（TVC），成員可自由選擇設有TVC的強積金計劃，直接向受託人開立TVC帳戶及作出供款，其供款可享每年6萬元的扣稅額，為退休開支作更充裕的準備。

強積金管理日趨電子化，受託人亦推出網上平台及手機應用程式，方便成員管理帳戶。筆者期望，成員能夠了解強積金制度這些年來的進步，解開對強積金的種種誤解，並以正面態度為退休籌謀。

(節錄)

【原文：強積金與時並進 打破打工仔誤解】



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