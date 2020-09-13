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【醫療保險】29歲青年計劃結婚 已有公司醫保 應另購醫保嗎？

退休及生活保障 14:00 2020/09/13

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【醫療保險】29歲青年計劃結婚 已有公司醫保 應另購醫保嗎？

讀者何先生今年29歲，正準備結婚，他的公司已提供團體醫療保險福利，若希望為未來家庭有更好保障，是否應該私人再購一份保險呢？另外，他的朋友說有一些高端醫保可作更全面的保障，但此類醫保的保費會否很昂貴？

結婚後  個人的健康不是一人問題

結婚，是代表人生旅程的一個新階段。個人的健康在結婚後，已經變成不是一人問題了，因為當生病後，另一半不單單需要體力去照顧你，更有可能需要負起一筆巨額資金來支付醫療費用。

不少公司也會為員工提供醫療福利，但大部分也只是提供非常基本的保障，例如市面的私家醫院的大房每日房價介乎750元至1,200元不等，但公司醫療福利可能只有400元至600元，變相要自掏腰包。如果自行準備私人醫療保險，即使有一天處於轉工真空期或退休階段，也不至於完全沒有醫療保障。

兩大原因  高端醫保比團體醫保好

所謂高端醫保，泛指大多數項目都是以全數賠償為最高賠償限額，例如病房費、雜費、手術費等，但要注意當中每年或終身賠償額的限制。與普通醫療計劃相比，不需要逐個項目有一定額度限制，如生病入院也可不必擔心「爆Quota」而將就醫治，令病人無後顧之憂。

此外，多數高端醫療也設有出院免找數服務，這麼不單可以先不用為醫療費用預支金錢，不用鎖死現金流，更可以於入院前保證自己哪一些項目是受到保障的，更加安心治療。這些優勢都是大多數公司為員工購買的團體醫療不能媲美。

【自願醫保】識揀自付費「全數保障」自願醫保，半私家房計劃都可以平靚正？按︰下一頁

選擇高墊底費的計劃

高端醫保保費會很貴嗎？就何先生的個案而言，其實可以先選擇較高墊底費的計劃，如果選擇了18,000元墊底費的高端醫保，就是首18,000元由客人出，而其後的醫療開支就可索償保險公司。由於有公司保險作為墊底費的保障費用，所以對於何先生來說連18,000元基本上也不用出，這樣不會重疊保險之餘，而且亦不怕醫療開支無限大。

如投保人不是經常出國旅遊或工作，則建議選擇亞洲地區版的高端醫保便可，因為價錢會相對便宜。以何先生的年齡來說，保費大約只是每月380元至500元不等。所以對比不是高端醫療保險，賠償不但更全面及保障額更多，而費用也只是每月多100元至200元左右，實屬高性價比之選。

【醫療保險】公司醫療保險唔夠保障？善用自付費醫保「保上保」按︰下一頁

 

【原文︰公司醫保未必夠 高端醫保更全面】（收費文章）

撰文 : 鄧熙琳 中原金融集團組別營業董事

欄名 : 保險百科

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