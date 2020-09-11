▲ 擔心股市會再大跌？ 4個方法做好準備

股票市場反覆，如何做好準備？除了確保資產分配的比例合適之外，亦要注意以下幾點。

2. 檢討投資策略

有了完善的投資策略，就不必擔心經濟衰退和市場調整，這些情況反而會帶來機遇。 聰明的投資者不管市況如何，最終都能夠賺錢，但是，那些沒有完善策略的投資者在牛市中或許能夠無往不利，一遇到熊市就會遭受重創。

為了避免持有無法在大跌後反彈的股票，應檢討自己投資方法，確保投資的是自己了解並有信心的公司。當股市開始下跌，如果你對自己的投資策略有信心，就不會做出恐慌拋售的行為，造成不可挽回的虧損。

3. 堅持長綫投資的理念

短炒股票似乎是賺快錢的好方法，前提是能夠獲利，確實有些人擅長即日買賣或者短炒股票，不過，大多數人都無法通過即日買賣或短炒持續獲利，最終甚至造成重大虧損。

與其期望股票快速上升後可馬上套現獲利，不如長綫投資你認為會持續增長的業務，投資穩健的公司讓你能夠在市場不同周期中也能積累財富。

如果你不懂如何長綫投資股票，亦可買入指數基金，任其未來數十年自然增長。買入標準普爾500指數幾乎是穩操勝券的投資，巴菲特亦建議大多數投資者買入標準普爾500指數。港股可考慮買入盈富基金（02800）或是新推出的恒生科技股指數ETF。

4. 如果股市大跌，考慮增加投資

最後，如果市場再度大跌，可考慮增加投資，增持你認為有增長潛力的股票。

許多精明的投資者會在市況低迷時增加投資，耐心等待市場反彈，因而獲得了豐厚的回報，表現跑贏大市。

不要花時間擔心市場狀況

擔心股市波動是浪費時間，股市有起有落，再度大跌是不可避免的事，但過去股市大跌後總會反彈，未來亦然。

關鍵是要確保自己承受的風險不會太大，堅持長綫投資，並選擇自己有信心的投資，這樣你就不用再擔心股市波動，你的投資組合長遠定能帶來可觀的回報。

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作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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