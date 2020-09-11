▲ 擔心股市會再大跌？ 4個方法做好準備

投資者擔心股市的穩定性，事實上，根據金融服務機構Principal的研究，2020年有32%的消費者非常擔心股市會波動，而2019年只有23%。美國人亦擔心市場風險，有70%的受訪者比以前更擔心市場波動，只有20%的受訪者從去年開始沒有改變態度。

消費者擔心股市會大幅上落，甚至再度大跌，這是合理的憂慮，畢竟投資者在3月份才經歷了一場大跌。在疫情造成的大跌後，市場已收復大部分失地，但仍隨時有可能再次出現大跌，理由是股票的估值過高，美國經濟處於衰退中，疫情再次惡化等。

如果你擔心市場狀況不穩，有一些方法適合你，實際上，你要採取幾項關鍵措施。

1. 確保資產分配合適

精明的投資者的投資組合裡會有適當比例的股票和債券，以確保風險水平合理，不過，在2010年代，市場沒有出現大幅上落，很多人變得安於現狀，不再重新調整投資組合。結果，今年3月，新冠肺炎令市場大跌，當時數百萬名投資者持有大量股票，蒙受巨大損失，那些沒有止蝕的投資者很幸運，因為股市其後迅速反彈，很多投資者在幾個月內已經能夠收回大部分或全部資金。短期內可能不會再這麼幸運。為了確保你在股市再次暴跌時能夠做好充分的準備，現在是時候重新調整你的投資組合，根據自己的年齡、風險承受能力和時間表來選擇合適的投資。

不知道該怎麼做？一個簡單的方法是，將110減去你的年齡，就是股票該佔你的投資組合的的百分比。

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作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。