▲ 【 換身份證時間表】1957至63年、1970至76年出生人士注意！最新換證時間表

政府自2018年起進行新智能身份證換領計劃，按出生年份為市民分批進行換證服務，若未在指定換證限期內完成，可被判罰款5,000元。不過，智能身份證換領中心早前因疫情而暫停服務，政府於昨日（10日）公布了最新換證時間表。

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符合申請資格人士 經修訂的申請限期 於1957年、1958年或1959年出生的現有身份證持有人 2019年11月16日至

2020年9月26日 於1960年或1961年出生的現有身份證持有人，以及第六屆區議會議員 2020年2月18日至

9月26日 於1962年或1963年出生的現有身份證持有人 2020年7月26日至

2021年1月30日 於1970年、1971年或1972年出生的現有身份證持有人 2020年11月2日至

2021年4月30日 於1973年或1974年出生的現有身份證持有人 原先公布的申請限期已不適用，相關換證時間表會再作公布。 於1975年或1976年出生的現有身份證持有人 原先公布的申請限期已不適用，相關換證時間表會再作公布。

換證中心早前受疫情影響而暫停服務，最近疫情有所緩和，各換證中心已於8月24日起逐步恢復服務。入境處發言人表示，受早前換證中心暫停服務影響，相關年齡組別的市民或未能按照早前公布的換證時間表申領新身份證，因此政府決定修訂換證時間表，以確保換證計劃繼續有序地進行。

入境處表示，考慮到換證服務將來仍可能受疫情反覆影響，修訂令刪除早前訂立1973至1976年間出生的身份證持有人的換證時間表，以免多次變更換證時間表，令公眾混淆。疫情漸趨穩定後，保安局局長會再訂立相關出生年份的換證時間表。

市民可透過下列方式預約換領身份證：

此外，入境處亦呼籲申請人可於網上或流動應用程式預約時預先填寫表格，以減少輪候時間。

責任編輯：曹佩鈞