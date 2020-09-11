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【Android手機】LG Wing雙屏幕可打側旋轉　會否更勝iPhone？

博客 15:30 2020/09/11

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【Android手機】LG Wing雙屏幕可打側旋轉　會否更勝iPhone？

在智能手機出現之前，不少廠商都推出過旋轉屏幕手機。當中薑餅人最印象深刻的，就是日系Sony Ericsson推出的S700i和W900i。這兩部手機雖然只是單屏幕，但要旋轉屏幕才能打開鍵盤，在當時是非常潮的設計。

另外，日系的聲寶牌也曾推出過可旋轉的摺機，可以對著屏幕來自拍。當時獨家售賣聲寶手機行貨的數碼通，也因此而其門如市。

LG手機要凸圍　並非容易事

當然，LG手機近年在香港聲勢大不如前，主要是因為前代手機質量問題，令不少用家卻步，加上中國品牌大舉進駐，也讓LG品牌急速滑落。

現時尚未知道Wing會否在港上市，若會的話，看看昔日粉絲會否再投下信任一票了。

對於追求最潮手機的玩家，本周又要再破慳囊了。

三星Galaxy Z Fold 2　售$16,998

因為三星剛剛在香港發表了最新的摺屏手機Galaxy Z Fold 2 5G，盛惠16,998元。呢個價，可以買到兩三部功能還不錯的iPhone。

新Fold與上代外型分別不大，主要是屏幕大小及設計上的提升，令手機的功能更完備。

不過，對一部摺機來說，最重要就是屏幕要摺得起，今代新機便引進了Flex模式，讓手機屏幕可以以不同的觀賞角度，可以在對摺屏幕後上半部看電影，下半部操作其他功能。

摺屏手機要成主流　須提升生產技術

對不少用戶而言，摺屏手機定價實在太貴，根本無法負擔；而對廠商而言，摺屏技術尚未完全成熟，無法大規模生產，加上生產良率低，拉高每部的成本。

未來要摺屏手機成為主流，需要在屏幕生產上更成熟，以規模效益來壓低成本，進而令每部手機的賣價降至與目前旗艦機相若的水平，這樣才是摺屏手機大眾化的開始。

這個時候相信會在蘋果推出摺屏iPhone便會到來，大家留意下上游供應鍊何時傳出蘋果摺芒iPhone，就是摺屏機爆發之時了。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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