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【Android手機】LG Wing雙屏幕可打側旋轉　會否更勝iPhone？

博客 15:30 2020/09/11

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【Android手機】LG Wing雙屏幕可打側旋轉　會否更勝iPhone？

Android機又有新猶，LG Wing將推出雙屏幕手機，主屏幕更可打側旋轉，新款設計在目前普遍為直板式的智能手機市場，確有一定睇頭。不過，以實用度來說，又是否合用家心意？

LG Wing新設計　如舊昔日的日本手機

智能手機發展超過十年，不少用家都對直板式大屏幕的設計感到厭倦。手機廠商也的確聽到用家的聲音，不停在想方法去設計新款的手機，刺激大眾的升級意欲。而明顯地，摺疊屏幕手機在三星的帶領下，針對高端用戶，成為新的增長點。

三星對手LG也將在下周發佈其首款旋轉屏幕手機，最大賣點是一機雙屏，其中一個屏幕更可打橫來，有點像十多二十年前的日本手機。

首先談談下周才發表的LG Wing手機，雖未發佈但不少短片已流出，可見大家都非常期待這部手機。

採用7系列處理器　售價料1,000美元或過高

手機配備兩個屏幕，主屏幕可以打側旋轉，以橫向模式供用戶作睇片用途，而主屏幕下還有一個副屏幕，就是讓用戶在收看影片時，能够在副屏幕打開其他應用如回覆WhatsApp或收看其他網站訊息等。

不過，這部機似乎在LG眼中並非旗艦級產品，因為新機雖配備6.8吋主屏幕及4吋副屏幕，但處理器竟然是Qualcomm Snapdragon S765系列。不少外國媒體揣測手機索價1,000美元，這對於採用7系列處理器來說，實在是有點過高了。

事實上，旋轉屏幕手機並非新鮮事。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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