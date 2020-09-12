▲ 【自助餐優惠】任食生蠔最平$181！精選3間酒店自助餐優惠

本港疫情開始放緩，不少酒店都推出自助餐優惠吸引客人，自助午餐最平只需181元，還可以任食生蠔。要注意，出外用膳亦要遵守限聚令不可多於4人聚集的規定。

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九龍酒店：網上訂購75折

九龍酒店倚窗閣的自助午餐及晚餐均提供生蠔及加拿大雪花蟹腳，而自助晚餐更提供白松露泡沫伴香芒藜麥龍蝦沙律及醉滷鮑魚伴杞子，適合一眾海鮮迷。此外，甜品迷更可享用一系列「咖啡遇上朱古力」為主題的甜品，同場更提供Mövenpick雪糕、芒果拿破崙等甜食。現時在網上訂購自助午餐及晚餐，可享75折優惠。除了75折優惠，酒店更於自助晚餐推出4人同行優惠，價錢為正價的72折。

倚窗閣 自助午餐供應時間：中午12時至下午2時30分

自助午餐折後收費：

星期一至五：成人270.3元；小童及長者244.8元（連加一服務費）

星期六、日及公眾假期：成人338.3元；小童及長者270.3元（連加一服務費） 自助晚餐供應時間：晚上6時至9時30分

自助晚餐折後收費：

星期一至四：成人499.8元；小童及長者372.3元（連加一服務費）

星期五至日、公眾假期及其前夕：成人542.3元；小童及長者389.3元（連加一服務費） 訂座方法：網上訂座／致電2734 3803

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

朗廷酒店：網上訂購7折

朗廷酒店的The Food Gallery推出「嚐鮮之旅盛宴」，自助餐供應即開美國及法國生蠔、龍蝦及小龍蝦等，一次過可以嚐遍各國特色海鮮佳餚。另外，熟食亦有不少選擇，包括夏威夷海鮮蓋飯、東南亞風味小炒及香煎鴨肝等。於網上預付可享成人晚餐7折優惠。

The Food Gallery 自助午餐收費（原價）：成人368元起；小童184元起；長者308元起（另收加一服務費）

自助晚餐收費（原價）：成人708元起；小童354元起；長者488元起（另收加一服務費） 訂座方法：網上訂座／致電2132 7898

地址：香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

香港諾富特世紀酒店：自助午餐低至55折

香港諾富特世紀酒店的自助餐提供多款美食，包括生蠔、青口、多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品等。只需要成為香港諾富特世紀酒店facebook專頁粉絲，星期一至五享用自助午餐有65折優惠；星期六、日及公眾假期的自助午餐可享85折優惠及一位成人可免費攜同一位小童入座。如想享用自助晚餐，facebook專頁粉絲可享6折優惠。酒店同時推出快捷自助午餐優惠，於星期一至五中午1時前結帳及離座，即可享全單55折優惠，折後每位成人只需約181元。

由9月14日起，香港諾富特世紀酒店將調整自助餐收費，成人及小童將增加10至20元不等。

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LE CAFÉ咖啡廳 自助午餐供應時間：中午12時至下午2時30分

自助午餐收費：

星期一至四（原價）：成人328元；小童208元（另收加一服務費）

星期五至日及公眾假期（原價）：成人348元；小童218元（另收加一服務費）

星期一至五（原價）：長者218元（免收加一服務費） 自助晚餐供應時間：晚上6時至9時

自助晚餐收費：

星期一至四（原價）：成人528元；小童328元（另收加一服務費）

星期五至日、公眾假期及其前夕（原價）：成人558元；小童348元（另收加一服務費） 訂座電話：2598 9869／WhatsApp 6106 8083

地址：香港灣仔謝斐道238號

責任編輯：曹佩鈞