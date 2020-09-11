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【移民加拿大】加拿大卑詩省爆失業潮　暫剔除31種職業獲移民邀請資格

美加 16:58 2020/09/11

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【移民加拿大】加拿大卑詩省爆失業潮　暫剔除31種職業獲移民邀請資格

疫情下全球經濟陷入衰退，爆發失業潮，不少熱門移民國家均有爭議應否提高移民門檻，以保本地人就業機會。加拿大卑詩省（British Columbia）政府公布，當地失業問題嚴重，卑詩省提名移民計劃（BC Provincial Nominee Program，BC PNP）中有31種職業在今年內暫被剔除獲得當局發移民邀請的資格，包括旅遊、零售及餐飲服務業等工種。

失業問題嚴重 剔除部分職業申移民資格

卑詩省提名移民計劃分為技術移民及企業家移民，而技術移民主要是為在卑詩省找到工作的合資格技術勞工，提供成為永久居民的渠道。加拿大卑詩省政府於網站公布，由於當地勞工市場的失業問題嚴重，自3月30日起，已將31種與旅遊、住宿、零售或個人服務相關的職業，從卑詩省提名移民計劃的移民邀請資格名單中暫時剔除。政府更預期，有關政策將會在今年內維持。

當局指，雖然去年預測該些行業對有長遠的勞工需求，但在今年疫情影響下，該些行業就業率大跌7成，因此決定暫剔除31種職業獲發BC PNP移民邀請的資格。卑詩省政府強調，將會繼續留意當地勞工市場的需求，未來計劃集中提名在疫情下仍有勞工短缺的行業。

【延伸閱讀】【移民加拿大】疫情下加國新移民就業較受影響 兩大原因成為裁員目標

根據網站公告，31種被剔除的職業包括旅遊、零售及餐飲服務業等工種，如空中服務員、導遊、零售及批發貿易經理、售貨員、廚師、餐廳經理、餐飲業服務生及髮型師等。

31種職業暫被剔除獲發BC PNP移民邀請的資格

詳情可瀏覽：加拿大卑詩省政府網站

責任編輯：李瑩

欄名 : 移民攻略

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