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【教育新趨勢】迎接遙距教學新常態　發展未來教育的三大原則

博客 12:50 2020/09/11

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【教育新趨勢】迎接遙距教學新常態　發展未來教育的三大原則

今年的9月份，全港學校、師生和家長都迎接了一個不一樣的新學年。自疫情開始至今，教育界一直積極進行數碼轉型，而隨着新學年展開，本地教育界應積極採取新思維和策略，以適應這個「新常態」，同時擴闊我們對未來教育的想像。

1. 以科技融入日常教與學

教育局宣佈於9月底分階段恢復面授課堂，並因應新學年開始向學校發出指引，建議學界推行混合教學模式。在這期間，師生需要將科技融入日常的教學過程中，以適應這個「新常態」。

數據顯示，自1月份新冠肺炎肆虐以來，本地教育界對科技的採納程度急速提升，至今已有500間中小學校使用Microsoft Teams作為遙距教學平台，這趨勢亦逐漸普及至幼稚園。在上星期的開學日，我們看到過百間中小學使用協作平台工具網上直播開學禮，逾萬名學生參與，可見善用科技正好彌補無法面對面交流的不足。

借助科技的力量，學生不但能做到「停課不停學」，教師亦可以嶄新的方式審視自己的教學方式和成效，亦能設計更貼近學生需要的課堂體驗，並透過參考實時數據調整課程內容。

2. 收窄數碼鴻溝　締造平等學習機會

隨着學界快速應用新科技，本地學生以及社會中的數碼鴻溝更見嚴重。社區組織協會及兒童權利關注會的一項調查發現，在受訪的600名香港學生中，有7成表示家中沒有電腦，或電腦太殘舊而不適用於遙距學習，令他們未能擁有平等的學習機會。

Microsoft相信將數碼工具普及至香港每一個家庭，對締造平等、共融的教育環境至為關鍵。無論是電子裝置、學習平台、軟件或學習模式，學生都應該獲得相應的支援。為了讓每個學生都享有公平的學習機會，Microsoft香港與本地企業、教育組織及專門翻新電腦的團體合作，在過去數月向本地有需要的學生提供過千部翻新電腦。

然而，Microsoft明白單靠提供硬件並不足以改善數碼鴻溝問題，因此進一步以優惠價格提供Windows授權，確保來自不同背景的學生都能擁有合適的軟硬件進行遙距學習。Microsoft電腦翻新計劃至今已在港推行了5年，而這次疫情下我們決定擴展計劃，聯同合作夥伴及客戶，加快協助本地學生克服日常學習上遇到的障礙。

3. 裝備學生及教育工作者　迎接未來數碼經濟

教育是培育未來人才的重要根基。隨着香港邁進工業4.0時代，今天的學生需要學習全新的數碼技能，為未來職場上的發展奠定基礎。就此，本地教育界需要以更全面、更具遠見的思維和教育方針去培育未來人才，這由從小啟發學生對STEM科目的興趣開始，並透過中學和大專課程協助他們裝備基本數碼科技技能。

本地教育工作者在疫情下迅速應變，為學生提供更具啟發性和互動性的虛擬學習體驗。根據一項IDC的調查，預測未來3年將有79%的工種經歷轉型，而香港教育工作者聯會最近的調查亦發現超過7成教師對進行遙距教學感到憂慮，反映教育工作者同樣有迫切需要持續提升自己的數碼技能。

自2004年，Microsoft便與教育界攜手推動業內的數碼轉型，並裝備教師，讓他們以新角度構想遙距學習。透過與教育局合作的Partner in Learning計劃，Microsoft至今已為本地1萬多名教師進行了超過2萬個小時的培訓，並提供合適的工具協助他們掌握新的教學模式，因應學生不同的學習需要營造共融的學習體驗。

在2020年，本地師生、家長和學校都在疫情的促使下踏出了轉型至新教學模式的新一步。隨着新學期的展開，我們應集合彼此的經驗、學習並付諸實踐，重新構想學生未來需要具備的技能。有關機構應持續為教師提供支援，協助他們掌握遙距授課所需的新技能和知識。

 

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。

撰文 : 微軟達人

欄名 : 微軟觸跡

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