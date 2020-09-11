▲ 【收息股】煤氣（00003）股息率逾3厘 看好業務改善買得過嗎？

中華煤氣 （00003） 股價現價歷史及預測息率均為3厘左右。疫情緩和下，防疫措施放寬，煤氣本地業務有望改善。投資者可於現價買入，先上望12.5元，設止蝕位於10.8元以下。

今年上半年，煤氣主營業務營業稅後溢利35億元，下降9.4%；盈利26.7億元，下跌31%。煤氣指，受疫情及相關防疫措施影響，餐飲及酒店等行業受到嚴峻衝擊，上半年工商業煤氣銷售量較去年同期下降，整體本港煤氣銷售量下降3.9%。

本地疫情趨緩和 政府放寬多項防疫措施

券商大和指，隨着防疫措施放寬，相信煤氣香港售氣量按年跌幅將可收窄，而中國售氣量復甦持續。

大和指，煤氣香港售氣量將由今年首7個月按年跌4%，到8至12月收窄至跌2.7%，其中，首7個月商業售氣量按年跌20%，料將見底反彈。

至於內地業務，大和認為煤氣可達到公司下半年售氣量按年回升13至14%的指引。

瑞銀：最壞時間已過

瑞銀亦認為，本港公用股最壞時間已經過去，且預期未來5年，本港公用業務回報會高於海外公用業務，煤氣今年來股價累跌不少，為投資者提供買入機會，目標價14.4元。

今年3月，公司宣布2019年全年業績時，將派送紅股比例，由往年的10送1，減至20送1，變相減息曾拖累股價大跌。

大和之前曾指出，今年度20送1紅股已是最佳假設，意味不可能恢復10送1比例。煤氣中期股息維持每股0.12元，而過往末期息通常維持每股0.23元，預測息率3.05厘。