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【收息股】曾淵滄教授點金　幫你揀9隻穩陣收息股！

收息攻略 07:25 2020/09/11

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【收息股】曾淵滄教授點金　幫你揀9隻穩陣收息股！

新經濟股股價升得快，但調整時也驚心動魄，而且股息率非常低，除了沽出賺股價之外，就沒有收入了。一個平衡的投資組合，是不應該全部都是買來賣的炒股，那是賭博不是投資。一個平衡的投資組合，也應該有一定分量的收息股。

傳統公用股之選

目前，不少收息股股價也已相對穩定了，股息率也不錯，值得留意。

論收息，傳統公用股是最佳選擇，特別是中電（00002）、港燈（02638），有特區政府保證他們的利潤。

但這類股，長期投資者眾，沒有炒作，故股價也不易上升。倘對目前的股息收入還感到滿意，當然可以買入收息。

  • 中電（00002）
  • 港燈（02638）

進取選地產股

如果比較進取，另一個選擇是本地地產股。

今年年初，疫情爆發之後，本地地產股股價大跌，不過，多數在今年5月已經見底。

現在，全民檢測，下一步應該是通過健康碼開放邊境，則本地地產股就有條件看得更好一些，以現價計算，股息率也算是不錯。

4大本地地產股中，恒地（00012）股息率最高，超過6厘，其餘3隻即長實（01113）、新地（00016）、新世界（00017）也都有5厘息。

恒隆集團（00010）股價更很接近一年高位，股息率也超過5厘，也是收息的選擇。

  • 恒地（00012）
  • 長實（01113）
  • 新地（00016）
  • 新世界（00017）
  • 恒隆集團（00010）

兩隻濠賭股也可吼

此外，澳門賭業股銀娛（00027）近日股價屢創新高，嘉華國際（00173）也該水漲船高。

  • 銀娛（00027）
  • 嘉華國際（00173）

（筆者持有中電、港燈、恒地、新世界、長實、恒隆集團、銀娛、嘉華）

【瀏覽全文：新經濟股還未爆煲（收費文章）】

撰文 : 曾淵滄 大學教授

欄名 : 收息攻略

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