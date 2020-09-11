▲ 【理財學堂】想買股入市？先留意目前市場兩大風險源頭

港股及外圍股市都變得波動，假如想在波動市低買高沽，也要留意當中的潛在風險。獨立股評人胡孟青認為，目前市場最大的風險源頭至少有兩個：（1）科技股估值超高（2）企業債務問題，兩個風險源頭不容易視。

科技股估值高得驚人

納斯達克指數年內創了40多次新高，無疑科技股佔整體企業盈利貢獻比重已不能跟當年相比，有盈利又有前景，然而盈利及前景是在短時間有限的提升，但估值在短時間內不按比例地大幅拉高，就是問題所在。

可是，新舊經濟分野愈來愈大，而且不能形成交接，所以科技股高估值的遺憾，可能是一個長期的無奈。

軟銀近日被指大手買入美國科技股期權，加速之前升浪，撇除孫正義的功力高與低，都反映大戶也是相當既理性又盲目地樂觀。

企業債務問題及生存

市場的另一風險，是企業債務問題及生存。至今，舊經濟公司仍然佔主流，經濟衰退、經營壓力不斷，財務狀況談不上改善。

偏偏，債券市場的需求，帶動頭8個多月的企業債發行破了歷來紀錄。氾濫的資金可以承托債市，卻不能直接幫助企業避免因經營現金流而產生的問題，甚至逃過破產。

環球央行及財金官員如果具備仁慈之心，其實毋須再操心於市場的表現，而是要保護市場內未受惠於既得利益的一群，盡量避免再輸出道德風險，遏止不投資就遺憾的思想蔓延。