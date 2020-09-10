▲ 【理財學堂】你是否適合買股票？

在理財金字塔中，基金投資放在低股票一層的地方，即是基金投資的風險，比股票低一點。換句話說，股票投資幾乎是去到理財金字塔的最頂端才出現！

基金的好處是有專人管理，而且門檻低，又可以涉足不同地區的市場或行業（因為是一籃子的投資項目）。

「主動式基金」vs「被動式基金」

但基金可以分主動管理的基金和近年頗流行的指數基金，或稱交易所買賣基金（Exchange Traded Funds，下稱ETF），即被動式管理基金。

主動管理的基金，基金經理有責任爭取高於大市的回報，但管理費會貴一點；ETF是被動式的基金，基金經理的目標，只是跟足所追蹤指數的升跌，沒責任提供額外回報，但好處是管理費便宜一點。

能承受高風險 可考慮投資股票

如果認為自己可以承受再高一點風險的話，又或者，不想基金經理賺妳的錢，那麼，這一刻，真的可以考慮股票投資了。

股票的風險也有高低之分，當然，理論上，藍籌股的風險會比二三綫股低一點。

所以，如果妳是股票初哥，我建議妳還是從藍籌股起步。

月供股票的好處

至於買股方式方面，除了看準時機入市之外，妳也可以選擇以定期定額方式去買股票，即所謂的月供股票，好處就是不用自己判斷入市時機，而是透過一個機制，讓妳達到平均成本的目標。

在同一個風險層中，除了股票之外，還有物業，我針對的是買樓收租，因為買樓自住，雖然某程度上也有投資成分，但考慮的因素始終有點不同。

買樓投資的好處是有實物揸手（磚頭），相對持有金融產品，持有物業始終會踏實些。

買樓投資流動性低

但買樓投資最大問題是門檻高，以現在的樓價水平，要買一個物業投資，沒有400萬或以上都很難成事。

另外，每個物業都不盡相同，因此，要沽售的時候，需要較長時間才能找到買家，流動性遠不及股票這類金融資產，因為每一手騰訊（00700）都一樣，只要價錢相配，就可以成交。

旺市的時候賣樓還可以，當市況低迷的時候，要賣出一個物業，有時真的談何容易。

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