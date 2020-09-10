▲ 【理財學堂】你是否適合買股票？

如果你主觀和客觀的風險承受能力都不大的話，在理財金字塔中，可能適宜停留在低風險的儲蓄之上，所謂低風險儲蓄，可能就是銀行存款，但現在存款幾乎沒有利息。

存款儲錢 跑輸通脹

當然，如果妳接受得到，這樣做，長遠會跑輸通脹的話，也是無可厚非的；但如果接受不了，就應該買一些儲蓄保險、又或者香港政府出的iBond，即通脹掛勾債券，又或者直接買一些高評級的債券，以提高回報。

債券門檻高 非人人可參與

但直接買債券的問題是門檻太高，動輒一百幾十萬才可買到一隻債券。相信對大部分小投資者來說，最多只能買一隻起，兩隻止的債券。如是的話，可能要冒上過度集中的風險，因為當中一隻債券出事，都可能血本無歸。

再者，如果不想冒太高風險，就只能買高評級的債券，但這些債券，在如此的低息周期，孳息率也不會太高，可能只有一至兩厘左右。同樣地，如果接受到，也是可以的，至少比完全沒有利息好一些。

了解個人風險承受能力 再決定投資工具

好了，如果能夠承受一定程度的風險，那妳應該考慮投資了。

但市場上的投資工具五花八門。不同的投資工具，風險程度都可能不同。風險高一點的，回報有機會高一點；風險低的，回報自然會低。

至於如何選擇，也應該因應個人風險承受程度去決定。

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