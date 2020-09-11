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牛一放題2人同行1人半價　Acer網店手提電腦低至55折

消費錦囊 07:00 2020/09/11

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、牛一：放題2人同行1人半價

即日起至9月30日，牛一美國頂級肩胛肋眼放題設「2人同行1人半價」，優惠適用全綫分店，另加一服務費以正價計算。

2、Acer網店：手提電腦低至55折

Acer即日起至9月30日推出「Acer Day - Feel the Vibe」優惠，當中包括各款電競筆電、輕薄筆電、文書電腦，最高優惠達55折，加購指定lifestyle 產品更可享有6折優惠。

3、德國寶：搬遷開倉 1折起

由即日至9月20日期間，德國寶家電維修及客戶服務中心（小型電器）舉行搬倉清貨大減價，大量示範機及陳列品以低至1折起限量發售。

德國寶九龍貨倉
搬遷清倉震撼勁減詳情
日期：9月11至9月20日
時間：上午10時 至 下午7時
地址：香港九龍九龍灣啟興道1-3號九龍貨倉10樓（牛頭角站B6出口）
*歡迎使用現金或信用卡（購物滿$1,000方可使用信用卡）

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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